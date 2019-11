Sie wollen mehr Schwung ins Eckernförder Kulturleben bringen: am Südstrand, wo Veranstaltungsverbote im Sommer für Ärger sorgten – aber auch am Hafen. Zum gelungenen Auftakt hatte der Verein Pro Kultur am Südstrand jetzt Songwriter Georg auf Lieder ins Nachtcafé am Hafen eingeladen.