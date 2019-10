Entscheidung über Ausbaubeiträge vertagt

Altenholz

Will die Gemeinde auch künftig Ausbaubeiträge erheben, muss bis spätestens 2021 eine Neufassung der Satzung in Kraft treten. Die Position der Altenholzer Verwaltung in dieser Frage ist bereits klar formuliert: „So lange das Land nicht den vollen Beitrag der Straßenausbaubeiträge übernimmt, wird von Seiten der Verwaltung keine Möglichkeit gesehen, auf die Erhebung von Beiträgen zu verzichten“, hieß es in der Vorlage für den jüngsten Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Verwaltung schlägt weiterhin Höchstsatz vor

Dort hatte man auch schon einen Entwurf für eine mögliche neue Straßenausbau-Beitragssatzung beigefügt, der weiter einen Satz von 85 Prozent für Anliegerstraßen vorschlägt.

Die Einführung wiederkehrender Beiträge sei mit einem unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand „und erheblicher Rechtsunsicherheit verbunden, wie jüngste Urteile gezeigt haben“, hieß es zudem mit Verweis auf die Gemeinde Oersdorf ( Kreis Segeberg): Dort hatte das Verwaltungsgericht die Bildung der Abrechnungseinheiten beanstandet.

Lesen Sie auch: Straßenausbaubeiträge auf dem Rückzug

Muss man das wirklich schon jetzt diskutieren, fragte sich nicht nur Jürgen Schlüter ( CDU). Schließlich gebe es noch allerlei finanzielle Unwägbarkeiten – wie zum Beispiel die neue Kita-Finanzierung. Die CDU hatte zuletzt in einem Antrag im September deutlich gemacht, dass sie Ausbaubeiträge kritisch sieht. Die Nachbargemeinde Dänischenhagen hatte die Beiträge im September gekippt. Kritiker der Abschaffung rechnen nun allerdings mit Steuererhöhungen.

Kritik an spät vorgelegten Unterlagen

„Heute geht es um die grundsätzliche Frage – und die sollte man fernab von Wahlkämpfen erörtern“, begründete Bürgermeister Carlo Ehrich ( SPD). Doch auch Arne Nitzer ( SPD) war mit dem Zeitplan nicht zufrieden. Weil Unterlagen erst kurzfristig vorlagen, sei es noch nicht möglich gewesen, das Thema in der Fraktion zu besprechen. Zudem gebe es Gemeinden, die Einwohnern beim Höchstsatz etwas entgegenkommen: Man könne in Altenholz ja auch mal über 75 Prozent nachdenken.

Wie zuverlässig ist der Haushaltsentwurf?

Arne Nitzer sprach sich deshalb ebenfalls für eine Vertagung aus – dem stimmte auch Dirk Ryll ( FDP) zu: „Es besteht kein dringender Handlungsbedarf, das heute zu beschließen.“ Es sei auch schwer, die Altenholzer Haushaltslage zu beurteilen, kritisierte er zudem: Denn die Entwürfe für die drei Jahre zuvor waren von Defiziten zwischen 1,5 und 1,8 Millionen Euro ausgegangen. Tatsächlich wurden daraus am Ende dann aber stets Plus-Beträge.

Norbert Worth (Grüne) erklärte, man müsse gründlich überlegen, ob es andere Einnahmequellen gibt, die Altenholz einen Verzicht ermöglichen würden. Er halte es allerdings für „sehr optimistisch“, auf angemessene Mittel seitens des Landes zu hoffen. So liegen in Altenholz die nicht zweckgebundenen Infrastrukturmittel des Landes, die zudem bislang nur bis 2020 zugesagt sind, bei lediglich etwa 77.000 Euro.

"Diskutabel": Niedrigerer Beitragssatz

Bei der Grundsteuer, so Norbert Worth, erhebt Altenholz bereits den Höchstsatz. Weitere zehn Prozentpunkte, hatte die Verwaltung vorgerechnet, würden der Gemeinde letztlich nur Mehreinnahmen von etwa 15.500 Euro bringen. Auch der Grünen-Vertreter hielt es aber für „diskutabel“, einen Beitragssatz von 75 Prozent zu erwägen.

Der Ausschussvorsitzende Peter Heinz (AWG) nahm als Fazit der Diskussion die Einschätzung mit, dass „wir wohl weiter Ausbaubeträge nehmen müssen“. Allerdings wurde das Thema tatsächlich vertagt und soll nun in der ersten Sitzung im Frühjahr 2020 wieder auf den Tisch kommen.

Altenholz plant derzeit bereits den Ausbau der nächsten Straßen: Königsberger Straße und Pillauer Weg sollen 2020/21 angepackt werden. Dabei stößt der geplante Bau einer Umgehungsstraße auf Kritik.

Fact Box: Zuletzt Beiträge zwischen 8000 und 27.000 Euro

Zuletzt mussten in Altenholz die Anwohner der Straßen Stettiner Weg, Stralsunder Weg und Kolberger Weg Straßenausbaubeiträge zahlen. Diese lagen zwischen etwa 8000 bis rund 27 000 Euro. Dabei liegt nach Angaben der Verwaltung die Höhe der beitragsfähigen Kosten deutlich unter den Gesamtkosten. Dadurch habe der Anwohneranteil an den Gesamtkosten letztlich zwischen 43,1 und 49,3 Prozent gelegen. Zudem bestehe die Möglichkeit der zinsfreien Stundung über einen Zeitraum von maximal 20 Jahren.