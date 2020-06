Gettorf

Die Kommunalaufsicht des Kreises bestätigte am Mittwoch, dass sie das Amt bei der Prüfung des Falls unterstützt.

"Wir sind um Beratung im Rahmen der Prüfung des Vorfalls gebeten worden“, sagte Andreas Brück, Leiter der Kommunalaufsichtsbehörde beim Kreis Rendsburg-Eckernförde auf Nachfrage.

Die Untersuchungen selbst lägen in der Verantwortung des Amtes Dänischer Wohld. „Herr des Verfahrens ist der Dienstherr des betroffenen Beamten, also das Amt mit Amtsdirektor Matthias Meins an der Spitze.“

Die Kommunalaufsicht ist oberste Dienstbehörde der Amtsverwaltung. Weitere Auskünfte gab Brück mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht.

Bauamtsleiter hatte Nebentätigkeit nicht vom Dienstherrn prüfen lassen

Der Bauamtsleiter hatte Mitte Juni die Firma JAS Unternehmergesellschaft & Co. KG gemeinsam mit zwei Unternehmern aus Neudorf-Bornstein und Gettorf gegründet, um ein Grundstück in Revensdorf zu kaufen und dort Wohnungen zu bauen.

Dem Dienstherrn hatte er seine Absicht nach Informationen der Kieler Nachrichten nicht mitgeteilt. Das Amt hätte im Vorfeld prüfen müssen, ob die Nebentätigkeit des Beamten mit der Leitung des Bauamtes kollidiert und ob sie zu untersagen ist. Der Bauamtsleiter wurde mittlerweile beurlaubt.

Gettorfs Bürgermeister Hans-Ulrich Frank ( CDU) sprach am Mittwoch von „einer sehr unschönen Angelegenheit“. „Es ist gut, dass das Amt sofort die Reißleine gezogen, den Beamten beurlaubt und eine Untersuchung eingeleitet hat.“ Der Vorfall müsse penibel aufgeklärt werden.

Gettorfs und Osdorfs Bürgermeister wollen Schaden von Verwaltung fernhalten

„Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass es kein rechtliches Problem gibt, besteht doch Gefahr, dass ein Beigeschmack bleibt. Es darf auf keinen Fall sein, dass dann noch ein Schatten auf dem Amt lastet, obwohl es um das Amt Dänischer Wohld selbst gar nicht geht.“

Osdorfs Bürgermeister Helge Kohrt ( SPD) sagte: „Ich hoffe sehr, dass es gelingt, jeden Schaden von der Amtsverwaltung abzuwenden. Sie hat sofort die Prüfung eingeleitet und den Beamten beurlaubt. Es muss jetzt lückenlos aufgeklärt werden, ob es an der Spitze des Bauamtes zu einer disziplinarrechtlichen Verfehlung gekommen ist.“

Parteien in Gettorf kommentieren nicht im laufenden Verfahren

Ähnlich äußerten sich der SPD-Fraktionsvorsitzende in der Gettorfer Gemeindevertretung, Kurt Arndt, und der FDP-Fraktionsvorsitzende Thorsten Wilke. Beide wollten ebenso wie die CDU-Fraktion inhaltlich nicht Stellung nehmen. Arndt sagte: „Wir haben ein laufendes Verfahren.“

Er und Wilke bestätigten, das Thema werde heute im nicht-öffentlichen Teil der Amtsausschusssitzung in Gettorf Raum einnehmen. Die Kommunalpolitiker gehen davon aus, dass Amtsdirektor Matthias Meins über den aktuellen Stand der Untersuchung informiert.

