"Wie viele wolltest du, zwei?", fragt Karsten Deckner. Uwe Schmidt nickt. Also taucht Deckner den Kescher in den ersten von vier Teichen, fischt zwei Forellen heraus und gibt sie in einen Behälter. Ein kurzer Schlag auf den Kopf mit einem Holzstab betäubt sie.

Wenig später überreicht er Schmidt die beiden frisch geschlachteten und küchenfertig ausgenommenen Tiere. Forelle blau gibt es heute. Seit 2003 ist Schmidt schon Kunde der Fischfarm Forelli. "Frischer bekomme ich keinen Fisch", sagt der 79-jährige Strander.

50 Jahre Fischfarm Forelli: Manches ist noch wie früher

Im Sommer 2018 übernahm Deckner die Fischfarm von seinem Vorgänger Olaf Becker. Verbunden ist er mit Forelli aber schon länger. Als Schüler verbrachte er bereits seine Freizeit bei Gründer Gerd Schulz, übernahm in dessen Sommerurlaub seine Vertretung. "Damals lernte ich die Grundlagen für das, was ich jetzt mache", erzählt Deckner.

1971 wurde die Fischfarm errichtet. 50 Jahre und drei Inhaber später ist einiges noch beim Alten, anderes hat sich geändert. Eine der unveränderten Traditionen ist die kaltgeräucherte Lachsforelle. "Das original Forelli-Rezept ist so gut, dass man das nicht verändern muss", sagt Deckner.

Dabei experimentiert der Teichwirt gern. Stör habe er schon kalt geräuchert, ab und an finden seine Kunden frisch geräucherte Garnelen in der Verkaufstheke. So hält immer wieder etwas Neues Einzug in Deckners Angebot. Diese Kreativität schätze Stammkunde Schmidt sehr. Individuelle Kundenwünsche machten Deckner Spaß, erzählt er. "Das ist spannend und bringt Ideen für neue Produkte."

Deckner: Unternehmerpflicht, den Klimawandel nicht zu befeuern

Mit dem Inhaberwechsel 2018 wurde die Fischfarm zum ersten Mal ein gewerblicher Betrieb. Als Teichwirt will Deckner seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. "Es ist meine Pflicht als Unternehmer, den Klimawandel mit meinen geringen Mitteln nicht noch weiter zu befeuern."

Deshalb ist es sein Ziel, die Fischfarm mit komplett selbst produziertem Strom zu versorgen. Ein Drittel des benötigten Stroms produziert bereits eine Photovoltaik-Anlage auf einem Teil des Daches. Ein weiterer Teil müsse erneuert werden. Deckners Wunsch: weitere Zellen darauf anbringen und eine Speichermöglichkeit schaffen. Denn die Wasserpumpen der Forellenteiche benötigen auch nachts Strom. "Ich verbringe gerade viel Zeit damit, zu schauen, wie das möglich ist", sagt er.

Lokalität und soziale Verantwortung sind Deckner wichtig

Doch sein nachhaltiges Wirtschaften beginnt schon früher. Seinen Forellenarten und Saiblingen füttert er Pellets, die in der Europäischen Union produziert werden und möglichst ohne Palmöl und Soja auskommen. Seine Karpfen ernähren sich fast ausschließlich von dem, was sie in ihren Teichen finden: Muscheln, Schnecken oder Insektenlarven. "Das macht die Qualität der Karpfen aus", sagt Deckner. Chemiezusätze kommen ihm nicht ins Wasser.

Außerdem legt Deckner Wert auf Lokalität. "Ich weigere mich, den Fisch online zu vermarkten und mit dem Laster quer durch die Republik fahren zu lassen", sagt er. Die Nachhaltigkeit, die er auf seiner Fischfarm lebt, ist aber auch eine soziale - aus Tradition. Denn so wie er früher auf der Fischfarm half, verbringen auch heute zwei Schüler ihre Freizeit bei ihm. "Wie meine Vorgänger fühle ich mich sozial verantwortlich für die Jugend", sagt er. So hoffe er auch, dass er den Kindergartenkindern bald wieder Froschlaich zeigen und erklären könne, wie Fisch bei ihm produziert wird.

Den bietet Deckner auch nicht in Massen an. "Ich will definitiv nicht so viel räuchern, dass der Fisch alt wird", sagt der 50-Jährige. Deshalb räuchert er kaum mehr als das, was seine Kunden bei ihm zuvor bestellen. "Das passt sonst nicht zu meinem nachhaltigen Gedanken."

Dieser Gedanke bestimmt nicht nur die Menge an Räucherfisch, die er wöchentlich verkauft. "Nachhaltigkeit müssen wir aus ganz vielen Richtungen beleuchten", sagt er. So verwendet er beispielsweise die Karkassen für Fischfonds oder bewahrt sie für einen Kunden als Tierfutter auf.

Kormorane müssten aus der Fischfarm ausgesperrt werden

Ist der Fisch im Räucherofen, hält er gern am Zaun hinter der Fischfarm inne und schaut auf die großen Karpfenteiche. "Zum Räuchern gehört eine gewisse Muße, das kann man nicht so nebenbei machen", sagt er. Drei Stunden verbringen die Fische im Heißrauchofen, über Nacht ziehen sie in Salzlake und Gewürzen durch. Das Kalträuchern nimmt sogar ein paar Tage in Anspruch.

Dort am Zaun stehend, das Plätschern der Pumpen im Hintergrund, kann er seit Kurzem einen Seidenreiher bei seinem Gang am Ufer entlang beobachten. Ob der ihm nicht auch einmal einen Fisch klaut? "Sicherlich wird er das tun, aber das gehört einfach dazu", sagt Deckner. Seine Liebe zur Umwelt würde bei Fischottern oder Scharen von Kormoranen allerdings ihre Grenzen finden, erzählt er. "Da müsste ich die Natur dann ausgrenzen."