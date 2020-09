Noer/Eckernförde

Die Fische liegen sowohl im seichten Wasser als auch auf dem Strand. Sie bieten ein Festmahl für die Möwen in Noer. Spaziergänger hingegen sind schockiert über das Bild der zahlreichen Kadaver an der Ostsee.

Dabei treten Fischsterben aufgrund knappen Sauerstoffs in den vergangenen Jahren zur Herbstzeit immer häufiger in der Eckernförder Bucht auf. Für großes Aufsehen sorgten tausende tote Fische im Herbst 2017 am Eckernförder Strand. In den Folgejahren kam es zu kleineren Ereignissen dieser Art.

Bereits im September viele tote Fische am Eckernförder Südstrand

„In diesem Jahr bereits zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen“, so Till Holsten vom Ostsee-Info-Center in Eckernförde am Mittwoch auf Nachfrage. Tatsächlich waren bereits Mitte September viele tote Fische vor allem am Südstrand in Eckernförde angespült worden.

Zuvor hatten starke Winde aus West und Südwest das sauerstoffreiche Oberflächenwasser buchtauswärts getrieben. Damit traten tiefere Schichten nach oben.

Das Problem dieses sogenannten Upwelling-Effekts: Dieses Wasser ist viel sauerstoffärmer. Die Sättigung lag bei nur drei Prozent. Ein Wert, bei dem kein Organismus überleben kann. Üblicherweise liegt die Sättigung nach Angaben des Ostsee-Info-Centers bei 75 bis 80 Prozent.

Sauerstoffmangel lässt sich kaum verhindern

„Ich gehe davon aus, dass am Montag wieder eine solche Situation bei ähnlicher Wetterlage entstanden ist, nur stärker“, so Holsten. Ohnehin sei das Phänomen in diesem Jahr früh dran. Verhindern lasse es sich nicht.

„Es gibt keine rettende Maßnahme“, sagte der Experte. Abhängig von Salzgehalt und Temperatur könne sich ein sauerstoffarmer Bereich ähnlich einer Art Blase bilden, der sich nicht mit dem sauerstoffreichen Wasser vermische. Für die Lebewesen darin gebe es kaum ein Entkommen.

Holsten zufolge handele sich zwar um ein natürliches Phänomen, Intensität und Häufigkeit seien jedoch durchaus neu. Und das wiederum gehe keineswegs auf eine natürliche Ursache zurück.

Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft in die Ostsee

Ihm zufolge sind es Nährstoffeinträge, die zu Algenwachstum führen. Zum Beispiel durch Dünger. Dadurch wird viel Sauerstoff im Wasser verbraucht. Das könne jedoch nicht einfach auf die Landwirtschaft der Region zurückgeführt werden.

„Mehr als 250 Zuflüsse führen in die Ostsee“, sagte Holsten. Die Nährstoffeinträge kommen auf diese Weise aus dem ganzen Land. Durch Reduzierung dieser Einträge ließe sich auf lange Sicht also durchaus etwas am alljährlichen Sterben der Fische in der Eckernförder Bucht ändern.

