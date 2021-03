Dänischer Wohld/Eckernförde

Andre Sommer-Sievert, Inhaber des 4Fun-Fitness in Gettorf, hat als einer der wenigen Betreiber sein Studio zum Wochenanfang geöffnet. „Das ist auch ein Dankeschön an unsere Kundschaft“, erklärt der Geschäftsführer.

Fitnessstudio 4Fun-Fitness in Gettorf hat geöffnet

Das Trainieren im 1000 Quadratmeter großen 4Fun-Fitness in Gettorf läuft über Termine und ist für die nächsten zwei Wochen „fast schon ausgebucht“. Trainiert wird von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 20 Uhr, in 45-Minuten-Einheiten.

Drei geschlossene Räume im 4Fun-Fitness in Gettorf nutzt Andre Sommer-Sievert dafür. Jeder hat einen etwas anderen Trainingsschwerpunkt. Auch am Freitagmorgen werden alle drei genutzt. In jedem Raum kann entweder ein ganzer Haushalt trainieren oder maximal zwei Personen dürfen Sport treiben. Das Einchecken ins Fitnesscenter 4Fun-Fitness in Gettorf funktioniert kontaktlos.

Die Online-Kurse laufen weiter

Angesichts des Aufwandes hat Andre Sommer-Sievert Verständnis, wenn andere Fitnessstudios nur bei ihren Online-Angeboten bleiben. Auch er bietet weiterhin Kurse über Zoom an.

Nach eigenen Angaben hat sein Studio mehrere 100 Mitglieder. Etwa 15 Prozent, schätzt er, kündigten im Pandemie-Zeitraum. Seinen Optimismus lässt er sich trotz der herausfordernden Lage nicht nehmen: Und so hofft er einfach, ab dem 22. März sein Fitnessstudio 4Fun-Fitness in Gettorf endlich wieder komplett öffnen zu können.

Fitnessstudio Vitarium Altenholz hofft auf Öffnung ab dem 22. März

Darauf setzt auch Carsten Huffmeyer, Geschäftsführer vom Vitarium in Altenholz. Zurzeit bietet er ausschließlich Training über Zoom an. Laut Homepage gibt es von Montag bis Sonntag 20 Kurse. „Das wird toll angenommen“, sagt Carsten Huffmeyer.

200 Quadratmeter groß ist das Fitnessstudio Vitarium Altenholz. Etwa die Hälfte der Kundinnen und Kunden sei sehr solidarisch, dafür ist Carsten Huffmeyer sehr dankbar: „Sonst ginge es auch nicht.“

"Arbeitsverbot und keine Unterstützung" für Fitnessstudio Vitarium Altenholz

Dennoch sei die Lage für ihn und sein Team „sehr anstrengend“. Was ihn besonders ärgere: „Ich habe Arbeitsverbot und bekomme keine Unterstützung.“ Denn im Fitnessstudio Vitarium Altenholz bietet er weiterhin Therapie-Angebote an, hat dadurch keinen Anspruch auf Unterstützung fürs Studio. Trotzdem bleibt auch Carsten Huffmeyer optimistisch, „dass wir es schaffen“.

Im Fitnessstudio Fit Altenholz läuft wieder das Personal Training

Im Leistungszentrum der THW-Kiel-Handballer in Altenholz ist seit Ende 2018 das Fitnessstudio Fit Altenholz zu Hause. Das Training in Kleingruppen gehört zum Konzept. Nach Angaben von Malte Gertenbach, geschäftsführender Gesellschafter, ist das Fitnessstudio Fit Altenholz seit Montag auch wieder für Personal Training geöffnet. Dafür stehen drei Räume zur Verfügung.

Für die Kundinnen und Kunden gibt es im Fitnessstudio Fit Altenholz zudem seit November ein „umfangreiches Onlineangebot“.

Im California in Eckernförde wird schon trainiert

In Eckernförde handhaben die Fitnessstudios die neuen Corona-Lockerungen unterschiedlich. Im Fitnessstudio California in Eckernförde wird wieder trainiert. „Wir haben das Studio in vier Räume aufgeteilt, in denen sich jeweils zwei Personen aufhalten können“, sagt Ramona Smeink. Erste Erfahrungen: „Es wird gut angenommen, die Leute sind dankbar, überhaupt wieder hier zu sein.“

Termine können telefonisch vereinbart werden. Damit möglichst vielen Mitgliedern ein Training im Fitnessstudio California in Eckernförde möglich ist, kann nur jeweils ein Termin gebucht werden. Die Kundinnen und Kunden müssen bereits umgezogen sein, das Tragen einer Maske ist freiwillig.

Fitnessstudio La Vida öffnet ab Montag vier Räume

Das Fitnessstudio La Vida Eckernförde startet am Montag mit einer eingeschränkten Öffnung. Auch dort sind vier Räume mit unterschiedlichen Trainingsgeräten geöffnet für jeweils maximal zwei Leute. Eine Einzelbetreuung ist nicht möglich. „Wir wollen erst einmal unsere Kunden bedienen – und alle wollen Sport treiben“, sagt Inhaber Ralf Voigt vom Fitnessstudio La Vida Eckernförde.

Die Anmeldung läuft über die La-Vida-App. Um möglichst vielen eine Chance zu bieten, kann zunächst ein Termin pro Woche gebucht werden.

Baltic Fit noch geschlossen

Vorerst noch geschlossen bleiben die Türen im Fitnessstudio Baltic Fit Eckernförde. Dort möchte man die Kundinnen und Kunden nicht allein trainieren lassen und hat sich unter den gegebenen Bedingungen gegen eine 1:1-Betreuung entschieden. Man wolle durch die begrenzten Möglichkeiten niemanden benachteiligen, hieß es auf Anfrage.

Fitnessstudio Clever Fit Eckernförde bereitet die Öffnung vor

Beim Fitnessstudio Clever Fit Eckernförde soll ab Anfang der nächsten Woche wieder ein eingeschränkter Regelbetrieb möglich sein. „Wir arbeiten daran und schaffen für unsere Mitglieder mehrere gut belüftete Trainingsbereiche“, sagt Regionalleiterin Sarah Barthen. Die Nachfrage sei groß. Die Terminvergabe für das Fitnessstudio Clever Fit Eckernförde erfolgt über die Clever-Fit-App.

Unter dem Motto Schleswig-Holstein bewegt sich laden sieben Fitnessclubs am 13./14. März zum gemeinsamen Training ein. Darunter sind auch das California aus Eckernförde und 4Fun-Fitness aus Gettorf.

Von Kerstin v. Schmidt-Phiseldeck

und Christoph Rohde