Gettorf: Im Tierpark fehlen die Besucher

Gettorf

Der Tierpark-Geschäftsführer geht über den leeren Parkplatz. „Der Anblick tut weh, normalerweise wäre die Hütte heute voll“, ist der 37-Jährige angesichts des sonnigen Wetters überzeugt.

Nach den ruhigeren Monaten von November bis Februar, in denen es traditionell weniger Besucher in den Zoo treibt, sind die Einnahmen zu Frühjahrsbeginn dann fest im Budget einkalkuliert. Doch das Coronavirus macht Bumann, wie so vielen Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Freiberuflern, einen Strich durch die Rechnung.

Im März nur 4000 Besucher im Tierpark Gettorf

Zum Vergleich: Besuchten im März 2019 über 10.000 Kinder und Erwachsene den Tierpark Gettorf, waren es im vergangenen Monat gerade einmal 4000 Menschen. Und im April? Ohne Corona käme der Zoo nach Bumanns Einschätzung auf rund 20.000 Besucher.

„Wir haben in den vergangenen Jahren deutliche Steigerungen verzeichnet“, sagt der Gettorfer. Er berichtet von einem zunehmenden Interesse aus Dänemark. Zudem profitiert der Zoo von Familienausflüglern aus Hamburg – gerade am Osterwochenende.

Nun ist der Tierpark vorübergehend dicht – aber die Fixkosten schlagen trotzdem weiter zu Buche. Die Summe liegt dem Geschäftsführer zufolge bei rund 100.000 Euro im Monat. Er will nun Mittel aus dem Corona-Schutzschirm des Landes beantragen.

750 Tiere brauchen Futter und Pflege

Zugleich spielt Bumann verschiedene Szenarien durch: Sollte der Tierpark Anfang Mai wieder öffnen dürfen, rechnet er für dieses Jahr noch mit einem Plus-Minus-Null-Geschäft. Verzögert sich der Termin jedoch bis Anfang Juni, drohe ein „herber Verlust“.

Rund 50 Festangestellte sind im Tierpark Gettorf in Voll- und Teilzeit beschäftigt. Der Betrieb muss trotz Corona-Krise weiterlaufen, immerhin brauchen die 750 Tiere Futter und Pflege. Allein ein Schimpanse bekommt gleich drei Mahlzeiten am Tag.

„Von der Statur sind die vergleichbar mit einem Menschen“, erklärt Bumann. Sie bekommen Obst, Gemüse, Brot, Futterpellets und mitunter gibt es auch mal einen Joghurt. Putzmunter tollt das Affentrio durchs Gehege. „Ja, du bist hier der Chef“, sagt Bumann zu einem der Schimpansen beim Rundgang durch den Tierpark.

Investitionen in Affenhaus und Paradieshalle

Unweit vom Gehege entfernt befindet sich die neue Toilettenanlage für Besucher, deren Bau kurz vor dem Abschluss steht. „Wir haben hier einiges investiert“, berichtet der Geschäftsführer. Auch an Affenhaus und Paradieshalle wurde gewerkelt.

„Jetzt ist die Zeit, in der sonst viele Leute eine Saisonkarte kaufen würden“, grübelt der Zoochef. Weil der Betrieb jedoch zurzeit ruht, fällt der Absatz diesmal geringer aus. Umso mehr freut es ihn, dass so mancher eine Saisonkarte „aus Solidarität“ erwerbe.

Von der Unterstützung durch Firmen, Vereine und Privatleute ist er ebenfalls begeistert. Ob nun Fremdenverkehrsverein Dänischer Wohld-Gettorf, Knochenbruchgilde Bornstein oder Jugendfeuerwehr Revensdorf – etliche Spender sind schon namentlich auf der Internetseite des Tierparks aufgelistet.

Tierpatenschaften helfen dem kleinen Gettorfer Zoo

Der Einfallsreichtum ist groß: Zoolotsin Ann-Katrin Hinrichs fotografierte Zebra, Erdmännchen, Tapir und Gürteltier, damit diese Bilder auf dem Online-Marktplatz Ebay zugunsten des Zoos versteigert werden können.

Zudem erfreuen sich laut Bumann die Tierpatenschaften großer Beliebtheit: Wer Pate von Trampeltier, Flamingo oder Nasenbär werden möchte, entrichtet dafür einmalig einen gewissen Betrag und erhält dafür eine Urkunde sowie ein Schild am Gehege des Patentieres.

Zuletzt übernahm beispielsweise die FDP-Bundestagsabgeordnete Gyde Jensen die Patenschaft für einen Schimpansen, ihr Mann für einen Zwergesel.

