Lange Diskussionen brauchte es in der Gettorfer Gemeindevertretung für den Beschluss nicht. Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) bekam grünes Licht, den Förderantrag fürs Zuschussprogramm „Innenstadtentwicklung“ des Landes abzuschicken. Der Plan: Insgesamt 100000 Euro möchte die Gemeinde zum Herausputzen ihres Zentrums locker machen. Dafür sollen 75000 Euro aus besagtem Topf kommen, 25000 Euro müssten die Gettorfer aus ihrem Etat beisteuern – ohne Eigenmittel geht es eben nicht.

Ohne Förderung müsste die Gemeinde selber zahlen

Frank: „Es wäre aber eine elegante Lösung.“ Ohne Förderung müsste die Gemeinde die Ausgaben wohl komplett aus eigener Tasche zahlen. Daher kommt der frisch servierte Zuschusstopf wie gerufen.

So hatte sich die Landesregierung wegen der aktuellen Herausforderungen in Stadt- und Ortszentren, die sich in Corona-Zeiten vielerorts noch verschärft haben, entschlossen, in den Kanon der „schnellen Hilfen“ ein Zuschussprogramm mit einem Zehn-Millionen-Euro-Budget aufzunehmen. Es geht um eine kurz- bis mittelfristige sowie unbürokratische Stärkung von Städten und größerer Gemeinden.

Antrag bei der Investitionsbank

Bereits im Wirtschaftsausschuss hatte Gettorfs Standortmanagerin Ulrike Münzberg-Niemann die reizvolle Chance präsentiert. Als Unterzentrum mit rund 7500 Einwohnern komme die Gemeinde für das Programm zum Erhalt zukunftsgerechter innerstädtischer Lebens-, Geschäfts-, Arbeits- und Kulturräume infrage. Zugleich habe das Gespräch mit der Investitionsbank allerdings ergeben, dass sich zu langes Zögern bei der Antragstellung rächen könnte. Der Ausschuss war angetan, also landete das Thema kurzerhand am Mittwochabend in der Gemeindevertretung auf der Tagesordnung.

Einen Katalog mit Projekten für den Ortskern hat Münzberg-Niemann bereits aufgelistet. Dazu zählen die Umrüstung der Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Technik, neue Sitzbänke, Fahrradabstellanlagen, die Anschaffung von Spielgeräten zur Steigerung der Aufenthaltsdauer von Familien, eine Aufwertung der Eingangsbereiche in die Fußgängerzone, mobile Fahrzeugsperren, Stromkästen & Co. für Veranstaltungen sowie ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept.

Ortsentwicklungskonzept und Coworking-Space

Zudem geht die Standortmanagerin im Projektantrag darauf ein, was die Gemeinde in den vergangenen Jahren schon alles auf die Beine gestellt hat, um die Attraktivität des Ortskerns zu steigern – auch im Zusammenspiel mit dem Handels- und Gewerbeverein (HGV) Gettorf und Umgebung. Die Beratungsgesellschaft Cima entwickelte mit Beteiligung von Handel und Kommunalpolitik ein Konzept für Wirtschaftsförderung und Standortmarketing. Es wurde ein Ortsentwicklungskonzept erstellt und ein Coworking-Space eröffnet.

Und nun soll es weitergehen, mit einem Projektfonds von 100000 Euro, wenn alles klappt. Als Ziele nennt Münzberg-Niemann eine Steigerung der Kunden- und Besucherfrequenz im Ortskern, eine Verschönerung des Ortsbildes sowie eine „sicherere und effizientere Durchführung von Veranstaltungen“.

Tim Holborn (Grüne) und Kurt Arndt (SPD) sprachen sich ausdrücklich für den Projektfonds aus, Thorsten Wilke (FDP) hatte ihn bereits im Wirtschaftsausschuss befürwortet. „Wir wollen den Antrag stellen“, sagte Bürgermeister Frank.

