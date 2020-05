Fördersegen in Altenhof

Altenhof

628.627 Euro betragen die Gesamtkosten, mit denen die Altenhofer rechnen. Dafür soll unter anderem das in den Bau integrierte Feuerwehrhaus so umgebaut werden, dass es den Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse entspricht. Unter anderem bekommen Frauen und Männer getrennte Umkleidebereiche und Duschen.

Im übrigen Gebäudeteil wird der Eingang zum Gemeinschaftsraum verlegt, ebenso die Küche. Auch ein behindertengerechtes WC wird gebaut. Außerdem wird das Gebäude an drei Stellen erweitert.

Anzeige

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack würdigt Altenhofer Workshops

Am deutlichsten geschieht das an der Südseite, wo auf etwa 42 Quadratmeter Platz für den Herrenumkleideraum, ein WC und ein Gerätelager entsteht. Das Dach wird erneuert, zudem erhält der Feuerwehrabschnitt einen ersten Stock – unter anderem mit einem Büro.

Weitere KN+ Artikel

Die Nachricht über den Zuschuss kam vom Landesministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung. „Das Land unterstützt das Projekt im Rahmen der Förderung der Ortskernentwicklung aus Mitteln der mit dem Bund finanzierten Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“, heißt es in der Mitteilung.

Im Papier würdigt Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack auch die Vorbereitung des Projekts. Denn zum Planen der Dorfentwicklung hatte es 2018 mehrere Workshops mit Bürgern gegeben.

Erster Bauabschnitt im Feuerwehrhaus soll 2020 noch fertig werden

„ Altenhof hat die Herausforderungen des demografischen Wandels und die Ziele der Nachhaltigkeit richtig erkannt und 2018 ein Ortskernentwicklungskonzept erstellt. Durch den Bau auf den bestehenden Flächen werden keine neuen Flächen in Anspruch genommen und mit den Bürgerinnen und Bürgern ein Schlüsselprojekt in der Ortskernentwicklung umgesetzt“, so die Ministerin.

„Die Baugenehmigung liegt vor. Wir werden die Ausschreibung starten. Drei Bauabschnitte sind geplant. Ich hoffe, dass der erste im Feuerwehrhaus dieses Jahr fertig wird“, so Brien.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sie hier.