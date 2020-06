Die E-Mobile können kommen: Die Stadtwerke Schleswig-Holstein nehmen in Eckernförde in diesem Jahr mindestens 13 weitere Strom-Ladesäulen für je zwei für Autos in Betrieb, von denen die Aktivregion zehn fördert. Sechs gibt es zurzeit. Weitere 27 E-Säulen sind bis Ende 2021 geplant.