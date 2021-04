Eine große Jubiläumsfeier und lange Reden sind nicht Sache des Tierpark-Fördervereins Gettorf. Seit 25 Jahren packt er lieber an und wirkt hinter den Kulissen. So ist es auch jetzt: In der Plauderrunde mit dem Tierpark-Chef erfährt dieser nebenbei, dass er 5000 Euro Zuschuss für ein Gehege bekommt.