Kappeln

Zwölf Arbeiter machten sich im Auftrag von Netzbetreiberin Schleswig-Holstein Netz AG am Dienstagvormittag an den Austausch des 480 Meter langen Seils. Netz-AG-Sprecher Fabian Dahlem erläuterte, worum es geht: „Gearbeitet wird nicht an der eigentlichen Hochspannungsleitung. Vielmehr geht es um ein Tragseil für Radarkugeln für die Schiffsnavigation“, sagte er. „Bei einer Freileitungsbefliegung im Herbst 2019 wurde ein Schaden am Seil gesichtet. Eigentlich sollte es schon im Frühjahr ausgetauscht werden. Doch durch Corona musste der Termin nach hinten verschoben werden“, erklärte er weiter. „Aus Sicherheitsgründen haben wir das früheste mögliche Datum genommen“, sagte er auch in Hinblick auf Kritik aus der Tourismusbranche. Deren Vertreter hatten gegen die Sperrung der Schlei in der Hochsaison protestiert und einen späteren Termin gefordert.

Schaden am Seil vermutlich durch Blitzeinschlag

Projektleiter Raoul Albrecht sah gegen 13.30 Uhr die Dringlichkeit der Arbeit bestätigt, als er das beschädigte Seil vom Mast auf der Nordseite der langgestreckten Förde zog. An der Problemstelle hatte es nicht mal mehr die Hälfte der ursprünglichen Stärke und bestand nur noch aus wenigen Drähten. „Vermutlich entstand der Schaden durch Blitzschlag“, vermutete Albrecht.

Um das Seil auszutauschen, brauchten die Spezialisten kein Schiff. Vielmehr kletterten sie in die 50 Meter hohen Traversen der Masten. Der Plan: Zunächst wurde das beschädigte Seil per Winde ans Nordufer gezogen. An seinem Ende wurde am Südufer ein Hilfsseil aus Nylon befestigt. Sobald das alte Seil im Norden aufgewickelt war, ging es zurück. Das nun am Hilfsseil befestigte neue Seil wurde in Richtung Süden gezogen. Bei der Gelegenheit wurden auch die Radarkugeln getauscht. Fünf alte wurden durch fünf neue ersetzt. „Ursprünglich waren es sechs Kugeln gewesen“, so Albrecht. Der Verlust hatte der Funktionsfähigkeit für die Navigation nicht beeinträchtigt. „Die verlorene Kugel hatte an der beschädigten Stelle gesessen“, verriet Albrecht.

Ab 11 Uhr wurde die Schlei gesperrt

Die Besatzung des Boots „Bussard“ des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) und die Wasserschutzpolizei kontrollierten die Schlei. Sie bekamen auch etwas zu tun. Wie Albrecht berichtete, mussten sie in den 90 Minuten nach Sperrungsbeginn um 11 Uhr zwei Schiffe aufs Durchfahrtsverbot hinweisen.

Das Tragseil ist elf Millimeter dick. Es besteht aus einem Aluminiummandel und einem eingefetteten Stahlkern. Die 480 Meter wiegen etwa 180 Kilogramm. Bei einer sonst garantierten Durchfahrtshöhe von 28 Meter hing das Seil bei den Austauscharbeiten bis auf etwa 15 Meter über der Wasseroberfläche durch. Laut Albrecht sollte es für die kommenden 30 Jahre halten. Die Kosten für die gesamten Arbeiten beziffert Fabian Dahlem mit etwa 45000 Euro. Nur noch 3000 Kilometer im 52000 Kilometer langen Netz des Unternehmens sind Freileitungen.

Erfreulich für Dahlem: Die für drei Tage angesetzten Arbeiten liefen besser als geplant. Schon gestern erledigten die Spezialisten alles. Somit entfallen die angekündigten Schlei-Sperrungen.