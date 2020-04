Corona bringt vieles durcheinander. So tagte die Gemeindevertretung Schwedeneck jüngst in der Sporthalle, um einen Kita-Bau anzuschieben: Dieser muss wegen Fördergeldern bis Ende 2021 abgerechnet werden. Auch in Altenholz gibt es ein Kita-Projekt, das angesichts des Bedarfs in Familien drängt.