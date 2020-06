Der Klimaprotest kommt diesmal auf zwei Rädern: Die Eckernförder Ortsgruppe von Fridays for Future ruft am Freitag zu einer Demonstration mit dem Fahrrad auf. Deshalb müssen sich Autofahrer auf Staus einstellen, denn die Route verläuft über die B76 und die B203 - und das mitten im Berufsverkehr.

Von Tilmann Post