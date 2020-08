Der Müll am Strand von Eckernförde rückt in den Fokus von Surfrider Foundation und von Cowork Nord. „Nach unserem gemeinsamen Clean Up in Falckenstein am 5. August wollen wir noch einmal für Ordnung sorgen, bevor der Sommer zu Ende geht“, sagt Lukas Poddig und ruft am Donnerstag zum Mitmachen auf.