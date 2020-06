Erster Schultag seit dem 13. März 2020 mit vollem Unterricht in der Klasse. Die Aufregung ist groß an der Claus-Rixen-Schule Altenholz. Aber die 270 Grundschulkinder am Hauptstandort Klausdorf sind am Montagmorgen auch spürbar unsicher. Der neue Corona-Schulalltag beginnt seltsam.