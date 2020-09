Die Eckernförder "Fridays for Future"-Gruppe ruft erneut zur Fahrraddemo auf. Diesmal ist die Strecke mit zehn Kilometern über die B76 und die B203 länger als bei den vorherigen Demos. Außerdem neu an der Veranstaltung am Freitag, 25. September: Im Anschluss gibt es eine Mahnwache am Rathausmarkt.