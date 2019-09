Klimastreik: Das erwartet Eckernförde

Eckernförde

Wie viele Demonstranten am kommenden Freitag zum Klimastreik von " Fridays for Future" in Eckernförde auf die Straße gehen, ist völlig offen. Mit der Zusage einiger Unternehmen und der Kirche hat die " Fridays for Future"-Bewegung aber schon einmal einen Erfolg erzielt.

Mit ihr hatte ein breites Bündnis aus Umweltschutzverbänden zum " Klimastreik" aufgerufen. Hintergrund: Die Bundesregierung will am Freitag ein Konzept mit Maßnahmen gegen Erderwärmung vorlegen.

Die Teilnahme der Gemeinde St. Nicolai geht auf einen Beschluss des Kirchengemeinderats zurück: "Mitarbeitende der Kirchengemeinde, die teilnehmen wollen, werden von der Arbeit freigestellt", heißt es darin.

" Fridays for Future " Klimastreik : In Eckernförde sollen die Glocken läuten

Als Zeichen sollen zudem die Glocken läuten. "Als Kirchengemeinde leisten wir durch unser kirchliches Umweltmanagement 'Grüner Hahn' unseren Beitrag zur Klimagerechtigkeit."

Laut Pastor Michael Jordan bezieht sich die Freistellung auf fünf Mitarbeiter. Die Kindertagesstätte ist nicht betroffen, da sie sich in der Trägerschaft des Kirchenkreises befindet. Auch das Kirchenbüro bleibt am Freitag geöffnet.

Am Klimastreik von " Fridays for Future" in Eckernförde beteiligt sich das Unternehmen Plan 8, das Windkraft- und Photovoltaikanlagen plant, entwickelt, baut und betreibt. Geschäftsführer Dirk Jesaitis hat alle Mitarbeiter des Eckernförder Büros an der Gerichtstraße am Freitag freigestellt.

Polizei blickt gelassen auf Freitag und den Klimastreik von " Fridays for Future " in Eckernförde

Auch Anja Rolf vom Geschäft Freihandel kündigt an, dass der Unverpackt-Laden am Rathausmarkt geschlossen bleibt. Jacob Grimm (21) aus Ascheffel hat die Demonstration zum Klimastreik von " Fridays for Future" in Eckernförde angemeldet. "Wir hoffen auf viele weitere Teilnehmer, die an diesem Tag nicht zur Arbeit gehen", sagte er.

Die Anmeldung lautet auf 300 Menschen. "Ich hoffe, dass wir die 500 toppen", sagte Grimm. Die Polizei hält sich mit Schätzungen zurück. "Es ist schwer zu sagen, wie viele Bürger sich am Freitagvormittag mobilisieren lassen", so Jörg Henningsen vom Revier Eckernförde.

Beim " Klimastreik" im Mai habe es die Bewegung auf 300 bis 350 Teilnehmer geschafft, erinnert sich Henningsen. Auch wenn es nun mehr werden, setze die Polizei nicht mehr Kräfte ein als sonst.

Klimastreik von " Fridays for Future " in Eckernförde : Fehlzeiten von Schülern werden festgehalten

"Die Veranstalter haben sich in der Vergangenheit kooperativ gezeigt. Die wollen nicht überreizen und wissen, dass das der Sache nicht nutzt", sagte Henningsen auch mit Blick auf mögliche Sitzblockaden. Bei der Demo im Mai hatten sich die Teilnehmer kurzzeitig auf die Rendsburger Straße gesetzt.

Auch in den Schulen herrscht Gelassenheit. "Bei uns handelt es sich um eine kleine Gruppe, die regelmäßig an den Demos teilnimmt", sagte Sebastian Klingenberg, Leiter der Jungmannschule. Er sprach von 15 bis 20 von den 800 Schülern seines Gymnasiums.

Die Fehlzeiten werden Klingenberg zufolge festgehalten. Weiter werde das Fernbleiben jedoch nicht geahndet. "Wir gehen pädagogisch damit um. Die Schüler sind verantwortungsvoll und arbeiten den Stoff nach." Darauf achte die Schule aber auch.

Klimastreik von " Fridays for Future " in Eckernförde an der Hafenspitze

"Wir werden erst aktiv, wenn sich die Fehlzeiten häufen. Das ist bislang aber nicht der Fall", sagte Imke Freudenthal, Leiterin der Peter-Ustinov-Schule nebenan. Der Klimastreik von " Fridays for Future" in Eckernförde am Freitag stehe weniger im Fokus als der "Coastal Cleanup Day", der zur gleichen Zeit stattfindet.

Rund ein Dutzend Klassen machen Freudenthal zufolge mit und sammeln Müll am Strand. "Das ist sinnvoll und ein gutes Signal", so die Leiterin der Gemeinschaftsschule.

Die " Fridays for Future"-Kundgebung beginnt am Freitag um 9 Uhr an der Eckernförder Hafenspitze. Von dort aus ziehen die Demonstranten weiter an der Gudewerdt-Gemeinschaftsschule und an der dänischen Schule vorbei zum Schulzentrum Süd.

Zurück geht es laut Jacob Grimm über Domstag, Wulfsteert und den Windebyer Weg in die Innenstadt. Zwischen 13 und 14 Uhr ist der Abschluss vor der St.-Nicolai-Kirche vorgesehen.

KN-online berichtet am Freitag live von der Veranstaltung.

