Ascheffels Dörpsmobil ist da

Ascheffel

Claus-Detlef Nielsen nahm bei der feierlichen Übergabe am Freitagabend die Schlüssel in Empfang. Der Ascheffeler ist Vorsitzender des Vereins „För mien Dörp". Der am 28. März diesen Jahres gegründete Klub organisiert des Wagens. „Es handelt sich um einen Renault Zoe mit E-Antrieb. Eigentlich wollten wir ihn in weiß haben. Doch die Farbe war nicht schnell genug lieferbar. Deshalb haben wir jetzt ein schwarzes Dörpsmobil", klärte Nielsen die rund 40 Besucher auf.

Gemeinde Ascheffel kaufte das Dörpsmobil

Bürgermeister Jörg Harder (AKVA) übergab den Schlüssel an Nielsen. Der Grund: Die Gemeinde ermöglicht das Dörpsmobil. Sie kaufte den Wagen für 23000 Euro. „Da es 55 Prozent Zuschüsse von der Aktivregion Eckernförder Bucht gab, muss die Gemeinde nur rund 10000 Euro tragen", sagte der Bürgermeister. Ohnehin kommt die Kommune für die laufenden Kosten auf. „Wir werden versuchen, die Kosten für die Gemeinde so gering wie möglich zu halten“, versicherte Nielsen.

Harder machte den kommunalpolitischen Blick aufs Dörpsmobil. „Es ist eine gute Alternative zum Öffentlichen Personennahverkehr, so dass viele Bürger kein zweites Fahrzeug haben müssen“, formulierte er die mit dem Angebot verknüpfte Hoffnung.

Leihgebühr und Vereinsbeitrag

Tragen soll sich das Dörpsmobil durch eine Mischung von Leihgebühr und Vereinsbeitrag. „Jeder Nutzer zahlt im Monat drei Euro für die Mitgliedschaft im Verein und noch dazu drei Euro für die Dörpsmobil-Sparte. Dazu kommen vier Euro pro Stunde“, so Nielsen. Auch eine Tagespauschale von 35 Euro sei möglich. „Bei 1200 Stunden pro Monat sollte sich das Dörpsmobil tragen“, nannte er das Kalkül. „Natürlich ist das Ganze ein erster Versuch“, räumte er ein.

Zu den Vorleistungen der Gemeinde gehörte auch der wiederum von der Aktivregion unterstützte Aufbau eine Ladestation mit zwei Anschlüssen zwischen dem Feuerwehrhaus und dem Parkplatz des Restaurants Athos für rund 13000 Euro. Dazu kamen beim Teilprojekt laut Harder noch der erforderliche Bau einer Stützmauer und der Netzanschluss mit zusammen rund 4500 Euro.

Nielsen wies auf das allgemeine Ziel des Vereins hin, das über das Selbstverwalten des Leihbetriebs hinaus geht. Es ist die „Förderung des sozialen Miteinanders und des Gemeinschaftssinns“. Daher sei der Verein für weitere Sparten offen. „Einen Nähkreis haben wir schon integriert“, sagte er. Der Verein hat derzeit 30 Mitglieder.“

Dörpsmobil fährt auch als Werbeträger

Zu den techenischen Daten des Renaults Zoe gab Tobias Lehmann vom Autohaus Lüdtke

Auskunft. Er hat das E-Auto den Ascheffelern verkauft. „Der Renaut Zoe hat 108 PS. Voll geladen beträgt die Reichweite 300 Kilometer.“ Zu den Gästen zählten auch Oliver Röhr von der Eckernförder Bank und Sven Tietgen vom Hüttener Versicherungsverein. Beide Unternehmen werben gegen Jahresbeitrag auf dem Dörpsmobil für sich.

„Ich bin stolz darauf, dass es geklappt hat“. sagte der Bürgermeister. Ihm sei bewusst, dass die Gemeinde mit der Vereinslösung fürs Dörpsmobil Vorreiter im Altkreis Eckernförde gibt. Ohnehin sei es erst zweite Dörpsmobil im Altkreis. Das erste fährt seit Januar 2018 in Sehestedt. Da es eine Spende war, sind dort die finazielen Verhältnisse anders und die Gemeinde regelt mit Kooperationspartnern den Betrieb. In Schwedeneck gibt es seit schon seit 2018 den Verein „Dörpsmobil im Wohld“, der allerdings noch keinen Wagen hat. Diskussionen über ein Dörpsmobil-Projekt laufen auch in Holtsee und wurden bereits mit Tipps von den Ascheffelern unterstützt. „Gerade wenn es um eine Vereinsgründung geht, beraten wir gern“, sagte Nielsen.

App zum Buchen ist noch nicht fertig

Bis das Ascheffeler Dörpsmobil geliehen werden kann, dürfte es wohl noch eine Woche dauern. „Es soll über Smartphone gebucht werden können. Aber die App ist noch nicht fertig“, so Nielsen. Als Vereinsmitglied wartet Rose-Marie Stüve schon auf eine Fahrt. „Gerade weil es ein E-Auto ist, wäre ich umweltfreundlicher unterwegs“, so die 64-Jährige.