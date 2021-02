Das hat es in Ascheffel noch nicht gegeben. Bereits am 18. Februar kehrte ein Storch aus dem Winterquartier ins Nest am Bürgermeister-Petersen-Platz zurück. „Um 9.45 Uhr kam er an", sagen Bäckermeister Dirk Rehbehn und seine Frau Anja übereinstimmend. Jetzt beginnt das Warten auf das Weibchen.