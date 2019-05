Ende Mai ist Europawahl – und der Europagedanke hat in dieser Woche auch die Klasse 3c von Lehrerin Julia Wolter an der Claus-Rixen-Schule in Altenholz beschäftigt. Drei Tage lang haben die Mädchen und Jungen zusammen mit Künstlerin Bettina Weiß an einem Kunstwerk gearbeitet: „Mister Europe Robot“.