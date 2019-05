Eckernförde

Treffpunkt der " Fridays for Future"-Demo ist um 9 Uhr an der Eckernförder Hafenspitze. Dort erhalten die Schüler Unterstützung aus der Stadtverwaltung: Michael Packschies, Leiter der Abteilung Naturschutz und Landschaftsplanung, und Klimaschutzbeauftragte Manina Herden richten zum Auftakt einige Worte an die Demonstranten.

Der Politikstudent Jacob Grimm (21) aus Ascheffel hat die Veranstaltung angemeldet und dabei eine Größenordnung von 250 Personen angegeben. Wegen des bundesweiten Aufrufs, die Europawahl am 26. Mai zur Klimawahl zu machen, könnten es zur Demo zwei Tage vorher durchaus mehr werden, vermutet Grimm.

" Fridays for Future " in Eckernförde mit hunderten Teilnehmern

Ob es so viele werden wie Mitte März, muss sich noch zeigen. Damals erfuhr " Fridays for Future" in Eckernförde einen vorläufigen Höhepunkt mit etwa 450 Teilnehmern. Trotz der Osterferien gingen in Eckernförde Anfang April 100 Schüler auf die Straße. Ihren Anfang nahmen die " Fridays for Future"-Schulstreiks in Eckernförde am 1. Februar mit 200 Teilnehmern.

Der Protestzug am Freitag, 24. Mai 2019, nimmt ab der Hafenspitze den Weg über die Hafenpromenade zur Jes-Kruse-Skole am Hans-Christian-Andersen-Weg, wo um 10 Uhr eine Zwischenkundgebung vorgesehen ist.

Route führt zum Schulzentrum und zur St.-Nicolai-Kirche

Im Anschluss geht es über die Reeperbahn und die Berliner Straße zur Sauerstraße zum Schulzentrum Süd. Dort machen die Demonstranten um 11.15 Uhr ebenfalls Station.

Die Route führt sie zurück über die Straße auf der Höhe, Sehestedter Straße, Preußerstraße zur Kieler Straße. Die Teilnehmer sammeln sich zur " Fridays for Future"-Abschlusskundgebung um 12.45 Uhr auf dem Platz an der Eckernförder St.-Nicolai-Kirche.

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sie hier.