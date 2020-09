Eckernförde

Für den Hüttener Raumausstatter Georg Schütte, der seit langem mit Green Screen zusammenarbeitet, ist es eine neue Erfahrung. „Seit 38 Jahren bin ich selbstständig, aber eine Kirche habe ich noch nie verdunkelt“, sagt er. Für die hohen Fenster verarbeitete er insgesamt 60 Meter Stoffbahnen. Zum Einsatz kommt ein grauer sogenannter Dimout-Stoff, der eine 90-prozentige Verdunklung ermöglicht. Die Stoffwahl war eine Abwägung zwischen Lichtdichtigkeit und Leichtigkeit. Denn die Bahnen sind wie Gardinen mit speziell gebogenen Schienen an den Spitzbögen befestigt.

Arbeiten in luftiger Höhe

Und doch ist hier nichts normal. Eine Leiter reicht für das Anbringen nicht aus. Auf einem Rollgerüst arbeitet Schütte in luftige Höhe von zehn Metern über dem Boden. Unten verfolgen die Verantwortlichen von Green Screen und St. Nicolai das Geschehen. Vor allem für die Green Screener war das Verdunklungsprojekt eine Zitterpartie. „Vor vier bis fünf Wochen stand noch nicht fest, ob wir den Stoff rechtzeitig bekommen“, erzählt Festival-Geschäftsführer Markus Behrens. Vor zwei Wochen kam sogar die Ansage, es könnte nichts werden. Doch jetzt wandelt sich die Kirche zum Kino.

Anzeige

Gute Kooperation mit St. Nicolai

Pastor Dirk Homrighausen begrüßt die Kooperation mit Green Screen. „Das passt zu unserem Kurs der Öffnung der Kirche“, sagt er. „Und der Naturfilm passt inhaltlich zum ureigenen Kirchenthema der Bewahrung der Schöpfung.“ Nicht zuletzt sei es ein Eckernförder Festival, das nun auch in einer Eckernförder Kirche einen Spielort finde. „Wir verbinden damit viele positive Gedanken“, so Homrighausen. Im Gegenzug ist das Festival-Team dankbar, dass Green Screen die Kirche nutzen darf. „Wir sind ja nicht nur fünf Tage, sondern zwei Wochen hier“, sagt Behrens.

Weitere KN+ Artikel

Langfristige Perspektiven

Das heißt auch: In dieser Zeit werden Gottesdienste eingeschränkt und entfällt die Wandelkirche. Am 20. September feiert St. Nicolai hingegen schon wieder Goldene Konfirmation. „Alles ist gut abgestimmt“, freut sich der Pastor. Im November gab es bereits eine erfolgreiche Film-Probe in der Kirche, um die Akustik zu testen. Jetzt soll sich auch die Verdunklung bewähren, die zum ersten Mal gehängt wird. Fällt die Premiere positiv aus, könnte St. Nicolai auch für die nächsten Jahre eine der Festival-Spielstätten sein.

Noch gibt es Karten

Aufgrund von Corona und der Sanierung der Stadthalle gibt es mit der Kirche und dem „Carls“ diesmal nur zwei Vorführorte in Eckernförde. Der Vorverkauf ist gut gelaufen. Laut Behrens ist die Mindestkartenzahl von 50 für die meisten Veranstaltungen schon ausgebucht. Ein Blick ins Programm lohnt sich allerdings weiterhin. Außerdem können sich die Kapazitäten durch kleine Gruppen aus gemeinsamen Haushalten noch erhöhen. Deshalb wird am jeweiligen Spielort eine Abendkasse angeboten, an der Karten zu fünf Euro verkauft werden. Bei Zweier- oder Dreiergruppen können so bis zu 100 Personen in der Kirche untergebracht werden.

Corona-Regeln gelten beim Besuch

Wegen der Abstandsregeln werden die Besucher platziert. Für die Kontaktdaten befinden sich entsprechende Formulare auf der Rückseite der Eintrittskarten. Ein Mundschutz ist nur bis zum Platz zu tragen und kann dort wieder abgenommen werden. Die Wartebereiche für den Einlass liegen draußen. Es wird zwei Schlangen geben – für Besucher mit und ohne vorgebuchter Karte. Weitere Infos unter www.greenscreen-festival.de

Weitere Nachrichten aus der Region Eckernförde finden Sie hier

100 Filme aus der wunderbaren Welt der Natur

Das Green-Screen-Festival ermöglicht dieses Jahr vom 7. bis 20. September in Eckernförde faszinierende Einblicke in die wunderbare Welt der Tiere und Pflanzen. In der St.-Nicolai-Kirche und im „Carls“ auf der Carlshöhe sind insgesamt 100 ausgesuchte Naturfilmproduktionen in 88 Veranstaltungen zu sehen. Sie zeigen nicht nur die Schönheit der Natur, sondern weisen auch auf die drängenden Probleme unserer Welt wie den Klimawandel und das Artensterben hin. Neben den Vorführungen können an den 14 Eckernförder Festivaltagen unter dem Motto „One Day – One Film“ auf der Internetseite von Green Screen jeden Tag extra ausgesuchte Natur-Dokumentationen kostenlos angesehen werden, die nicht im regulären Programm zu finden sind. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die abschließende Preisvergabe von Green Screen am Sonnabend, 19. September, nur online aus dem Ostsee-Info-Center ausgestrahlt. Es moderiert Festivalleiter Dirk Steffens, angereichert mit Videobotschaften von Filmemachen sowie Filmausschnitten. Zu sehen ab 20 Uhr auf der Green-Screen-Internetseite. Darüber hinaus zeigen vom 5. bis 14. Oktober Kinos in Kiel, Schleswig und Rendsburg weitere 32 Filme aus dem Festivalprogramm. Keine Karten mehr gibt es für die „Eckernförder Gespräche“, die am Dienstag, 8. September, das aktuelle Thema „Pandemie – Die Antwort der Natur“ behandeln. Dazu werden Dirk Steffens, Landesumweltminister Jan Philipp Albrecht und zwei Wissenschaftler im „Carls“ diskutieren. Eine Zusammenfassung der Diskussion soll später ebenfalls auf der Website abrufbar sein.