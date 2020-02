Touristik zieht in Willers-Jessen-Schule

Eckernförde

Noch am Freitag ist die Touristinformation besetzt. Dann schließt der Hauptsitz am Strand. Doch innen bleibt es geschäftig. Schränke werden ausgeräumt, Kartons gepackt, Akten und Material zusammengestellt. „Wir bereiten alles vor“, sagt Stefan Borgmann, Leiter der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH (ETMG). Am 18. und 19. Februar soll der komplette Umzug in die provisorischen Räume in und an der Willers-Jessen-Schule laufen, kommen auch die Möbel mit herüber.

Container für Tresen der Touristinformation

„Ab 19. oder 20. Febraur sitzen wir dann wieder an den Schreibtischen“, blickt Borgmann voraus. Dann sollen die Touristinformation und die ETMG wieder ihren normalen Betrieb aufnehmen. Für die Sanierung der Stadthalle werden Stadtmarketing, Veranstaltungsmanagement, Geschäftsführung und Backoffice der Touristik in die Räume der ehemaligen Willers-Jessen-Schule ausgelagert.

Damit auch ein direkter Anlaufpunkt zur Verfügung steht, sind vor dem historischen Schulbau drei Container aufgestellt. Zwei sind zusammengefasst als ein Raum für den Tresen der Touristinformation. Ein bis zwei Mitarbeiter werden hier Anfragen und Buchungen bearbeiten und Info-Material austeilen. Der dritte Container dient als Lager.

Strandkorbvermietung beim Jolly's

Alle anderen Büros der ETMG finden sich dann in der Willers-Jessen-Schule, etwa die Gastgeberbetreuung und die Bearbeitung der Meldescheine. Ein weiterer Aufgabenbereich der ETMG, die Strandkorbvermietung, bleibt direkt am Kurstrand, zieht aber in den kleinen Kiosk am Strandbistro Jolly’s neben der DLRG-Hauptwache.

Von Mitte April bis Mitte September werden von diesem Standort aus Tages- und Wochen-Strandkörbe vermietet sowie die Schlüssel ausgegeben. Ein weiterer Touristik-Standort, der Tourist-Info-Punkt TIP an der Alten Post, bleibt normal bestehen. „Der TIP ist für alle da, die Kurzinformationen brauchen oder ein Eckernförde-Souvenir kaufen möchten“, so Borgmann.

Rückkehr Ende 2020/Anfang 2021

Mit den neuen Ausweichquartieren hat die ETMG sogar mehr Platz als vorher. „Allerdings sind wir auf mehrere Standorte verteilt“, schränkt der Geschäftsführer ein. Wann genau die Rückkehr in das Stadthallengebäude möglich wird, ist derzeit noch unklar. Borgmann rechnet mit Ende des Jahres/Anfang 2021.

Fest hingegen steht, dass ab Ende März in der Sanierungsphase keine Veranstaltungen mehr in der Stadthalle stattfinden werden. Als letzte Veranstaltung ist die Konzertreihe am 23. März mit dem Franz-Liszt-Kammerorchester Rising Stars vertreten. Fest gebucht ist auch das Naturfilmfestival Green Screen vom 9. bis 13. September. Ob die Stadthalle danach wieder freigegeben oder weitergebaut werden muss, steht laut Borgmann noch in den Sternen.

