Polizeibeamte in Wildtierrettungsmission: In Eckernförde haben Polizisten eine Giftschlange aus einer misslichen Lage befreit. Die Kreuzotter hatte sich in einem Maschendrahtzaun verfangen. Ohne Hilfe kam die Schlange nicht wieder frei. Deshalb setzten die Beamten den Seitenschneider an.