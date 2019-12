Explosionsgefahr bestand am Sonnabend in der Straße „An der Mühlenau“ in Lindau. Bei Baggerarbeiten auf einem Privatgrundstück war gegen 17.40 Uhr eine Gasleitung aufgerissen worden. Zehn Personen mussten ihre Häuser verlassen. Nach 30 Minuten war die Gefahr durchs Absperren der Gasleitung gebannt.