Von Tilmann Post

Die Musiker des Landesjugend-Jazzorchesters sind höchstens 25 Jahre alt. Das Ensemble zählt zu den führenden Jugendbigbands in Deutschland. Zusammen mit der Bigband "Brass Report" gibt es ein Konzert am Donnerstag, 21. November 2019, in der Jungmannschule an der Sauerstraße in Eckernförde. Quelle: Alexander Luttman [www.heldenfoto.de]