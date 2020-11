Die Abholzung von drei alten Linden am Bahnhof sorgt in Gettorf für Unmut. Nach der Baumfällaktion fordern Uwe Steinbrecher von der BUND-Ortsgruppe und Wolfgang Miethke vom Arbeitskreis Umweltschutz „lückenlose Aufklärung“ und eine Ausgleichspflanzung. Die Gemeinde hat einen Anwalt eingeschaltet.

Von Jan Torben Budde