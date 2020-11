Geflügelpest in SH - Warum die Hühner in Altenholz nicht in den Stall dürfen

Hühnerhof-Betreiber Hartmut Stegemann aus Altenholz muss seine Hennen trotz Geflügelpest nach draußen lassen – weil noch kein Aufstallungsgebot gilt. Der 62-Jährige ist frustriert und sorgt sich um sein Federvieh: "Worauf wartet Umweltminister Jan Philipp Albrecht noch?"