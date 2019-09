Kleinunternehmen im Fokus - Geld soll Gründer nach Gettorf locken Gettorf macht Tempo bei der Wirtschaftsförderung und nimmt dabei Unternehmensgründer ins Visier. Dazu liegt zumindest ein Vorschlag der Standortmanagerin vor. Sie strebt eine finanzielle Förderung von Startups direkt durch die Gemeinde an – für einen 7500-Einwohner-Ort offenbar ein Novum im Land.

Von Tilmann Post

Es gibt nicht viele Geschäfte, die in Gettorf leerstehen, doch um freie Gewerbeimmobilien wie hier in der Herrenstraße zu minimieren und innovative Ideen im Ort zu erhalten, könnte die Stadt bald auch in finanzielle Wirtschaftsförderung einsteigen. Quelle: Tilmann Post