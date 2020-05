Strandes Gastronomen in den Startlöchern

Strande

Heiner Beckemeyer bekam als Geschäftsführer des Hotels Acqua Strande in den vergangenen Wochen die Folgen umfassend zu spüren. Nach dem Verbot für touristische Gäste durften nur noch Geschäftskunden ins Hotel. Das Restaurant und das seit 2019 zum Hotel gehörende Strandbistro Bruno mussten schließen und stellten auf Außerhaus-Verkauf um. Die zehn Auszubildenden konnten weiterbeschäftigt werden. Die angehenden Hotelfachfrauen Lara Eybe (21) und Laura Junge (18) bekamen so viel Praxis an der mit Spuckschutzscheibe ausgestatteten Rezeption. Für 30 Festangestellte gab es Kurzarbeit. „Montags bis freitags waren eins bis fünf unserer 19 Zimmer belegt, an den Wochenenden keins“, blickt er zurück.

Hotel Acqua Strande hofft auf Vollbelegung in den Sommerferien

Inzwischen sieht er wieder eine Perspektive. „Nachdem bekannt wurde, dass Urlauber kommen dürfen, stehen die Telefone nicht mehr still“, so Beckemeyer. Für die Sommerferien hofft er auf Vollbelegung. Wie im Restaurant wird im Strandbistro alles auf 1,5 Meter Mindestabstand zwischen besetzten Stühlen umgestellt. Bei den Verzehr-Strandkörben im Außenbereich beträgt die Distanz sogar zwei Meter. „Die vergangenen Wochen waren herbe. Aber mit Glück kommen wir mit einem blauen Auge davon“, hofft Beckemeyer.

Strandbistro „Das Kaiser“ lässt die Kissen weg

Georg Bauer, Betreiber des Strandbistros „Das Kaiser“, hat die Zeit seit Mitte März härter empfunden: „Bei mir ist es kein blaues Auge, sondern es sind zwei geschwollene Augen.“ Besonders das entgangene Ostergeschäft schmerzt ihn. Auch er setzte auf Außerhaus-Verkauf. Das Wiederanlaufen ist für den Österreicher nur im reduzierten Umfang möglich. „Statt 50 habe ich drinnen nur 28 Sitzplätze und draußen nur 32 von 48“, erzählt er. Beim Sicherstellen der Abstände geht er pragmatisch vor. Zwischen den besetzten Plätzen bleibt immer ein Tisch frei. Wegen der Hygienevorschriften gibt es zu seinem Bedauern auch Abstriche bei Bequemlichkeit und Atmosphäre. Sitzunterlagen und Kissen verschwinden. Für den Zugang zum Außenbereich hat Bauer extra eine Gartenpforte eingebaut. Absperrband grenzt das Bistro vom Strand ab. Auf das Einhalten der Zugangsregeln wird Bauer dort strengstens achten: „Sicherheit geht vor. Denn einen zweiten Lockdown kann ich mir nicht leisten.“ Geschäftlich hänge für ihn nun alles vom Wetter ab, damit Ausflügler wieder ins Bistro kommen. Er dankt den Kunden, die ihn durchs Erwerben vom Kaiserschmarren-Wertpapieren zu je 25 Euro unterstützt haben. Wenn sich alles normalisiert, will er mit ihnen im Oktober ein Fest feiern.

Ostseehaus Bünger ließ umfassend renovieren

Im Ostseehaus Bünger versuchte die Betreiberfamilie das Beste in Situation zu machen. „Wir haben umfassend renoviert“, verrät Philipp Bünger, Geschäftsführer des Apartmenthotels mit 56 Betten. „In einem unserer drei Häuser wurden alle Rohre erneuert. Unter anderem bekamen alle Apartments neue Sofas und fast alle neue Teppiche.“ Durch Geschäftskunden habe es immer noch eine „erfreulich hohe Auslastung“ von 30 Prozent gegeben. Bei erwarteten Werten von 60 Prozent im April und Vollbelegung im Mai sei es immer noch „ein Schlag ins Kontor“. Allerdings: „Die Buchungen für Juli und August liegen bei 70 Prozent. Das ist für diese Zeit normal. Es könnte also ein vernünftiges zweites Halbjahr geben.“

