Großer Geldsegen für die Mühle Rosa

„Riesige Freude“ bekundet Bürgermeister Hans-Ulrich Frank in der Videokonferenz mit Amtsdirektor Matthias Meins, Architekt Yves Kerschkamp aus Kiel und Kurt Arndt, dem Vorsitzenden des Mühlen- und Verschönerungsvereins.

Letzterer ergänzt: „Dies ist ein wunderschöner Tag für Gettorf. Unsere Mühle bietet vielleicht bald ganz neue Möglichkeiten.“

Die Aktiven dieses Vereins waren es, die die baufällige Mühle 1977 vor dem Abriss bewahrten und sie mit Zuschüssen und schweißtreibender Eigenarbeit bis ins Jahr 1984 aufmöbelten und sie der Gemeinde sowie ihren Bürgern übergaben.

Insgesamt kostet die Sanierung der Mühle Gettorf 660.000 Euro

Die Fördersumme für die erste umfassende Sanierung des seit kurzem als Kulturdenkmal anerkannten Bauwerks nach seiner spektakulären Rettung ist eine kleine Sensation. 660.000 Euro sind insgesamt veranschlagt, um Rosa, wie die Gettorfer ihr heimliches Wahrzeichen liebevoll nennen, auf Vordermann zu bringen.

Angesichts der Höhe sollten die Ausgaben und damit auch die aufwendigen Handwerksarbeiten ursprünglich auf zwei Jahre verteilt werden. Gleich nach der Feier zum 150-jährigen Bestehen der Gettorfer Mühle zu Pfingsten 2019 sollte Teil eins von Rosas Kur beginnen.

„Aber es kam ja zum Glück anders“, ruft Frank in Erinnerung. Die Anerkennung als Kulturdenkmal durch den Denkmalschutz und die jüngst abgeschlossene Ortsentwicklungsplanung der Gemeinde, in der die Mühlensanierung noch eilends als förderfähiges Projekt verankert werden konnte, bescherte in Kombination mit dem einjährigen Aufschub den um so größeren Geldsegen.

75 Prozent Förderung geben Land und Bund für das Projekt in Gettorf

An dem, betonen Arndt wie Frank, sei das Amt in Person seines Direktors und Kämmereimitarbeiterin Helga Reinberg wesentlich beteiligt. An den Weihnachtstagen 2019 hatte Meins noch persönlich an den Formalitäten für den Antrag gefeilt.

So konnten dann tatsächlich 75 Prozent Brutto-Förderung aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung des Agrar- und Küstenschutzes (GAK) von Bund und Land nach Gettorf fließen.

Bei den ersten Planungen hatte man noch einen anderen Fördertopf, der weniger hergegeben hätte, im Sinn gehabt. Die restlichen 25 Prozent der Sanierungskosten wird übrigens Gettorf selbst decken. Das beschloss die Gemeindevertretung schon vor längerem einmütig.

An Balken unter der Kappe der Mühle Rosa macht sich Schwamm breit

Kerschkamp erläutert den Sanierungsplan: „Wir werden im Juni beginnen. Die Kappe, die Nässe durchlässt, Schäden an Mauerwerk und Fugen, Schwamm am Gebälk direkt unter der Kappe, der Regenabfluss sind die neuralgischen Punkte. Zusätzlich sind der Einbau einer barrierefreien Sanitäranlage im Erdgeschoss im Büchereibereich sowie ein Sozialraum für das Bibliothekspersonal geplant.“

Die Schreibmaschinensammlung des Mühlenvereins sei schon ausgelagert. Auch das Archiv müsse für die Sanierung umziehen. Laufe alles glatt – „was man angesichts der Corona-Krise und des Booms bei Bau und Handwerk nicht ganz sicher weiß“ –, werde Rosa Ende 2020 in frischem Glanz erstrahlen.

Die Ausschreibung der Gewerke wird das auf die Sanierung historischer Bauten, Schlösser und auch Mühlen spezialisierte Kieler Planungsbüro Archi-Tektur jetzt in Angriff nehmen. „Bleibt noch zu hoffen, dass ich auch schnell einen der rund zehn Mühlenbauer, die es in ganz Deutschland nur gibt, für unser Projekt gewinne.“

Die Gettorfer dürfen jedenfalls schon jetzt gespannt sein. Rosas Sanierung fast mitten im Ortskern gibt garantiert auch für „Sehleute“ etwas her.

So sieht die Kur für die Mühle Rosa aus

So sieht die Kur für die Mühle Gettorf aus Die Schieferdeckung der Mühlenkappe lässt Regen durch, der das Gebälk oberhalb des Lagerraums, in dem der Mühlenverein historische Schreibmaschinen aufbewahrte, angegriffen hat. Die Schindeln werden vorübergehend entfernt, um eine dichte Zwischendeckung aufzubringen. Mit Glück muss die Kappe dafür nicht komplett abgenommen werden. Die Schindeln des Mühlendachs werden ebenfalls entfernt, um Rosa eine Dämmung zu verpassen. Am Mauerwerk sind Steine auszuwechseln, Fugen und Risse abzudichten. Nicht optimal abfließender Regen hat auch Mauerteile durchnässt, sodass Frostschäden entstanden sind. Sie werden behoben. Rosas Stahlflügel werden abgenommen, gecheckt und neu lackiert. Auf eine Fluchttreppe kann verzichtet werden, weil das Galeriegeländer um ein Klappteil ergänzt wird. Die Feuerwehr gab ihren Segen. Sie kann Menschen dann aus dem Obergeschoss mit der Leiter retten.

