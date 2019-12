Noch zehn Jahre Kiesabbau in Osdorf: Neben der stillgelegten Kiesgrube Augustenhof will die Firma Peter Glindemann erneut nach dem Rohstoff baggern. Den Antrag stellt das Unternehmen aus Grevenkrug bei Kiel in Kürze bei den Behörden. Eine Sondersitzung und Debatten sind programmiert in Osdorf.