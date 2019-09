Mehr Steuern als Folge der Kita-Reform?

Die Kindertagesstättenreform des Landes bringt möglicherweise etliche Kommunen in die Schieflage. In Osdorf springt Bürgermeister Helge Kohrt (SPD) den Amtskollegen bei. In einem offenen Brief an die Landesregierung folgert er: „Dieser Umgang mit den Gemeinden fördert die Politikverdrossenheit.“