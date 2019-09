In Osdorf kommt richtig was ins Rollen: Die neue Boule-Bahn im Bürgerpark ist nach ersten Erfahrungen "absolut perfekt". Am Donnerstag, 12. September, spielten mehr als 20 Senioren erstmals auf dem Kiesfeld. Künftig ist immer donnerstags um 15 Uhr Treff an der Bahn.