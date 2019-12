Wohnen in der Ortsmitte vom Schinkel

Schinkel

Dass im Ortskern gebaut werden soll, ist lange klar. Die Gemeinde hatte den Flächennutzungsplan so geändert, dass auf der heutigen Wiese nördlich der Hauptstraße Wohnhäuser und südlich ein kleines weiteres Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) entstehen können. Auch der Bebauungsplan ist in der Mache. Das Bauland gehört der Gemeinde.

Was bisher unklar war: Wird die gesamte Wohnbaufläche gleichzeitig erschlossen oder bleibt ein Teil, die "Glusk-Fläche", zunächst frei? Sollen zuerst zehn Einfamilienhäuser gebaut werden und später weiter hinten ein Mehrfamilienhaus mit acht barrierefreien Wohnungen? Soll eine Genossenschaft oder eine Initiative für alternatives Wohnen hier Raum haben? Selbst Tiny Houses - Kleinsthäuser - waren schon im Gespräch.

Für Wohnungen oder ein Wohnprojekt steht kein Interessent in Schinkel parat

"Es hat sich am Ende doch kein Investor oder Interessent für den Bau von Wohnungen im hinteren Bereich gefunden", brachte es Bürgermeisterin Sabine Axmann-Bruckmüller ( CDU) vor der Gemeindevertretung auf den Punkt. Auch eine Genossenschaft oder anderes Projekt habe nichts Konkretes vorgelegt, bestätigte der Bauasschussvorsitzende Olaf Reese ( CDU).

Dennoch stellten die drei anwesenden ÖIS-Vertreter den Antrag, den Bereich zunächst auszuklammern, um Optionen zu haben. Erfolglos. Neben den fünf CDU-Vertretern stimmten auch die beiden SPD-Vertreter, die "hier sehr gern Wohnungen für Schinkeler gesehen hätten", wie Kerstin Jünke formulierte, nun für den Bau von zehn Einzelhäuser vorn und weiteren fünf auf der Glusk-Fläche.

Man folgte der Argumentation von Markus Gravert ( CDU): Zweimal zu erschließen, sei zu teuer. Und aktuell interessierten sich eben nur bauwillige Familien für die Grundstücke. Die gibt laut Reese reichlich. "Wir haben, so kurz nach dieser Entscheidung, mehr Interessenten, teils von außerhalb, als Grundstücke", bestätigte er am Montag. Mit dem ersten Spatenstich für die Erschließung rechnet Reese "sehr optimistisch im Sommer." Der B-Plan steht im Januar zum Beschluss.

Evangelischer Kindergarten Schinkel bekommt 2020 das zweite Gebäude

Parallel geht es in Sachen Kindergarten-Neubau weiter. Neben dem heutigen Neubau der evangelischen Kita Sonnenstern wird die sogenannte Pfarrscheune, in der eine Gruppe und die U3-Kindertagespflege untergebracht sind, Ende März abgerissen. Dann sollen die Container stehen, in der die Kids übergangsweise unterkommen.

Mit dem Baubeginn rechnet man im Sommer. Axmann-Brückmüller: "Ziel ist, dass die neue Kita zum Jahresbeginn 2021 steht." "Selbst wenn es 2021 erst zum neuen Kita-Jahr etwas wird, sind wir heilfroh froh" kommentierte am Montag Kita-Leiterin Elisabeth Schöler. "Wie es jetzt ist, geht es einfach nicht weiter. Und durch das Baugebiet wird der Bedarf an Betreuungsplätzen wachsen, zumal wir künftig die Gruppengröße von 20 Kindern nicht mehr überschreiten dürfen."

Die Kita Sonnenstern hat heute zwei Gruppen für über Dreijährige. Für fünf Kleinkinder hat die Tagespflege Platz. Nach dem Neubau ist Raum für drei Gruppen, die altersgemischt sein dürfen. Zwei ÖIS-Vertreter gaben ihren Segen trotzdem nicht für den Abbruch der Scheune. Sie sähen lieber eine gründliche Sanierung des durchfeuchteten Gebäudes.

ÖIS Schinkel kritisiert die hohe Ausgabe für den Abbruch der Pfarrscheune

"200.000 Euro mehr nur für den Abbruch auszugeben, wenn man kein Geld hat, ist unverantwortlich", kritisierte der Fraktionsvorsitzende Uwe von Ahlften. Geld müsse die Gemeinde jetzt ohnehin reichlich in die Hand nehmen. Tatsächlich stehen Planungskosten,die Erschließung des Baugebiets und Kanalarbeiten am Rosenkranzer Weg 2020 an.

Das Gremium ermächtigte die Bürgermeisterin deshalb einmütig, den restlichen Kreditrahmen 2018/19 on 681.000 Euro auszuschöpfen. 350.000 Euro wurden bereits aufgenommen. Die Verschuldung Schinkels (1021 Einwohner) wächst so auf 1,43 Millionen Euro an. Der Verkauf der Baugrundstücke soll 2020 wieder Geld in die Kasse bringen.

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.