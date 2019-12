Traum vom GTV-Haus am Sportpark ist aus

Gettorf

„Es sei denn, es passiert ein Wunder, und wir finden noch auf die letzten Tage 2019 eine Alternative“, sagt GTV-Geschäftsführer Thomas Glüsing. Galgenhumor?

„Wir loten tatsächlich alles aus. Wir brauchen dringend mehr Raum für unsere Mitglieder und suchen wieder fieberhaft nach einem Grundstück“, bekräftigt er. „Wenn sich etwas so kurzfristig ergeben sollte, greifen wir zu“, bekräftigt er.

Vereinsspitze und Geschäftsführung des über rund 2500 Mitglieder starken Vereins sind enttäuscht.

Absage der Politik an den Gettorfer Turnverein hat Vorgeschichte

Ganz unerwartet ist das Ende nach über einjährigem Tauziehen um das zweite Gebäude des GTV, das auf Gemeindegrund direkt neben den Sportplätzen gestanden hätte, dennoch nicht gekommen.

Die grundsätzliche Zusage für die Bebauung des Dreiecksgrundstücks zwischen Großparkplatz und Ballfangzaun gab es. Aber in den jüngsten Bauausschusssitzungen übte die Mehrheit der Ortspolitiker immer wieder Kritik.

Der mehrfach nachgebesserte Entwurf kam zuletzt zwar äußerlich an, nachdem Fenster geändert wurden. Doch die 20 mal 25 Meter messende Halle ragte nach dem am Mittwoch abschließend präsentierten Entwurf nicht mehr nur in die Parkbuchten.

Gettorfs Politikern geht der neue Entwurf buchstäblich zu weit

„Sie reicht bis in die Fahrbahn hinein“, erklärt Bürgermeister Hans-Ulrich Frank ( CDU) auf Nachfrage knapp. „Den Wegfall der Parkplätze an der Stelle hätte man toleriert und irgendwie kompensiert. Aber die Fahrbahn ist nicht antastbar. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum ein Planer das nicht berücksichtigt.“

Gleichwohl scheint die Politik bemüht, nicht alles Porzellan zu zerschlagen.

„Die Gemeinde Gettorf möchte den GTV grundsätzlich unterstützen. Nach heutiger Erkenntnislage ist die Grundstücksgröße aber nicht auskömmlich bezüglich der Wünsche des GTV an den Baukörper. Daher kann die Gemeinde dem GTV zum jetzigen Zeitpunkt nicht helfen“, heißt es in der offiziellen Erklärung.

GTV erklärt die Verschiebung des Neubaus auf dem Plan

Als Grund für die Verschiebung des Gebäudes nennt die Vereinsgeschäftsführung den zuletzt auferlegten Wartungsabstand von drei Metern zwischen Halle und Ballfangzaun des Sportplatzes.

Der sei allerdings nicht ganz nachvollziehbar. Die Firma, die den Zaun errichtete, habe auf Nachfrage erklärt, das Gitter werde nur vom Sportplatz aus gewartet.

Glüsing: „Mit geringerem Abstand hätte ein Baukörper der vereinbarten Größe gepasst. Die Halle nun zu verkleinern, kommt für uns nicht in Frage.“

Das Gebäude soll nicht das Vereinsheim Kirchhofsallee mit Verwaltung, Übungsräumen, Fitnessabteilung ersetzen. Der GTV hätte aber gern die Fitnessgeräte auf das Gemeindegrundstück umgesiedelt. Das lehnte die Politik mit der Begründung ab, man wolle einer Konkurrenz für private Studios keinen Vorschub leisten.

Mit Zuschüssen vom Landessportverband ist nicht mehr zu rechnen

An der alternativen Nutzung – zwei Säle von 200 und 100 Quadratmeter Größe für Tanztraining und Sportkurse – gab es keine Kritik. Auf Vereinsbitte wurde daraufhin der Grundsatzbeschluss für den Erbpachtvertrag gefasst.

Das war wichtig, weil der Verein nur bis Ende 2019 Zuschüsse des Landessportverbands beantragen kann. Mit der neuerlichen politischen Absage ist eine GTV-Halle am Sportpark nun trotzdem vom Tisch – und mit ihm die Förderung.

