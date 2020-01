Die Bücherei hat immer mehr Lesefans

Altenholz

Bücherei – das ist mehr als nur ein Ort, den man besucht, um dort in Bücherregalen nach interessanten Werken zu suchen. Die Altenholzer Bücherei im Gemeindezentrum hat sich über die Jahre fast in eine Art gemütliches Wohnzimmer verwandelt. Mit dem bequemen Ohrensessel, fröhlichen Farben an den Wänden und beim Mobiliar, Malecke und Stöberkästen auf Augenhöhe für den Nachwuchs.

Thema Nachhaltigkeit beschäftigte den Nachwuchs

Und der nutzte die Bibliothek 2019 besonders intensiv. Ein Grund: Das Büchereiteam hatte alle Grundschulklassen des Standortes in Klausdorf eingeladen, um ihnen altersgerecht das Thema Nachhaltigkeit nahe zu bringen. Marie-Theres Weber kam darauf, „weil die Jugend bei ,fridays for future’ auf die Straße ging“. Sie wollte dazu etwas mit den noch jüngeren Jahrgängen machen.

Bei der Büchereizentrale Schleswig-Holstein gibt es dazu Wissensboxen unter dem Motto „Das weiße Blatt“, zu vielen nachhaltigen Zielen. Diese bieten dem Nachwuchs viel kreativen Freiraum.

2020 werden Stifter Grundschüler eingeladen

In den Fokus stellte die Büchereileiterin dabei das Thema „Das Wasser gehört allen“ – altersgerecht aufbereitet für die unterschiedlichen Jahrgänge. Wasser braucht schließlich jeder Mensch – doch so selbstverständlich wie bei uns fließt es nicht überall aus dem Hahn.

Sie arbeitete dabei auch mit Kamishibai – einer japanischen Form des Erzähltheaters, die Bildtafeln in einem bühnenähnlichen Rahmen verwendet. Und die jüngsten Grundschüler lernten auch erst mal, wie eine Bücherei funktioniert. 2020 möchte Marie-Theres Weber Klassenaktionen für die Stifter Grundschüler anbieten.

Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer

Über 60 Kinder beteiligten sich im Sommer zudem erstmals am Ferienleseclub, der Leseeifer belohnt. Das dreiköpfige Büchereiteam wurde dabei auch von Ehrenamtlern unterstützt. Zu den besonderen Aktionen der Bücherei gehörten die Grusellesung eines Jugendlichen im Herbst sowie eine Veranstaltung mit dem Freundeskreis Asyl: „Leider hatten wir da weniger Zuspruch als erwartet.“

Positiv bemerkbar machte sich für die Bücherei übrigens auch das neue Wohngebiet am Dehnberg, erklärt Marie-Theres Weber. Von hier kamen einige der 171 neuen Nutzer im vergangenen Jahr.

Neun Prozent mehr Ausleihen

Insgesamt hatte die Bücherei 2019 gut 17.600 Nutzer – fast eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings gibt es jetzt auch ein elektronisches Zählsystem, während das Team früher Strichliste führte. Hinzu kamen 3242 Online-Besucher. Insgesamt wurden in Altenholz 42.711 Medien ausgeliehen – eine Steigerung um etwa neun Prozent. Fast 19.000 Ausleihen entfielen auf den Kinderbereich. Im Bereich Belletristik wurden 5530 Werke ausgeliehen.

Bei den Zeitschriften gab es nach Angaben der Büchereileiterin deutlich mehr Ausleihen, nämlich insgesamt 1445. Das Sortiment wurde etwas erweitert, unter anderem um das englische Magazin „Spotlight“. Derzeit hat die Bücherei Altenholz 757 Nutzer. Die Einrichtung hat wöchentlich 17 Stunden geöffnet.

Was derzeit gerne gelesen wird

Und was lesen die Nutzer derzeit gerne? Die Erwachsenen zum Beispiel die Jahrhundert-Trilogie von Carmen Korn: Die Autorin beschreibt darin das Leben von vier Freundinnen in Hamburg. Beliebt sind auch die Bände über „Die sieben Schwestern“ von Lucinda Riley. Ein vielfach vorgemerkter Renner ist in Altenholz derzeit der preisgekrönte Roman „Der Gesang der Fledermäuse“ von Olga Tokarczuk.

„Wir versuchen, im Zeitgeist zu bleiben“, sagt Marie-Theres Weber. So gibt es hier auch Bücher über das, was die Menschen in ihrem Alltag bewegt: zu Alzheimer zum Beispiel, oder eben Nachhaltigkeit. Sie greift aus einem Ständer das Buch „Zero Waste Baby“. Das Thema geht eben alle an.

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.