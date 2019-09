Im Container fällt das Lernen schwerer

Rund 2000 Marinesoldaten in der Region haben neue Chefs: In dieser Woche haben vier Kommandowechsel bei der Deutschen Marine stattgefunden, drei davon in Eckernförde. „Das ist eine Zäsur in der Einsatzflotille 1“, sagte Flottillenadmiral Christian Bock Donnerstag bei einem feierlichen Zeremoniell.