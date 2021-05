Corona bremst so vieles aus. Dem Spargel aber – dem Genuss wie dem Geschäft – hat die Pandemie nichts an. Im Gegenteil. Spargelbauer Richard Hoene vom Friedrichshof Altenholz ist dankbar, dass der Direktverkauf in der Pandemie brummt wie nie. Auch die wetterbedingte späte Ernte ist kein Nachteil.