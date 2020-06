"Jemand starb, weil ich abbog"

Eckernförde.

Der Angeklagte machte nicht von seinem Recht zu schweigen Gebrauch, sondern schilderte, was an dem sonnigen Sonnabend im September 2017 gegen 18 Uhr passiert war. Damals wollte er aus der kleinen Gemeindestraße Brandenhorst nach rechts auf die Damendorfer Straße einbiegen. Links hinter der direkt an der Straße liegenden Brücke über die B203 sah er den Ortseingang von Groß Wittensee, etwa 150 Meter entfernt. Dort, noch im Ort, sei ein Motorradfahrer in seine Richtung unterwegs gewesen, der beim zweiten Blick nach links gerade das Ortsschild passiert hatte. „Ich war mir sicher, dass ich abbiegen kann, ohne jemanden in Gefahr zu bringen“, sagte der Mann aus Kropp vor dem Amtsgericht. Doch schon kurz nachdem er auf die Kreisstraße Richtung Damendorf beschleunigt hatte, sah er einen Schatten im Rückspiegel. Der Motorradfahrer fuhr ungebremst auf den Golf auf und wurde auf die Straße geschleudert.

Angeklagter beschrieb unter Tränen den Unfall

„Ich bin sofort hin, habe den Notruf gewählt und kniete mich neben den Motorradfahrer“, so der Angeklagte. Doch offenbar stand er unter Schock, denn plötzlich habe er Arme und Beine nicht mehr bewegen können. „Ich sah, wie die Atmung des Mannes zum Erliegen kam, konnte aber nichts tun“, beschrieb er das Ganze den Tränen nahe im Gerichtssaal. Der 58-jährige Motorradfahrer starb an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma und an Thorax-Einblutungen, stellte sich später heraus. „Eine unglaubliche Verzweiflung stieg in mir auf: Jemand starb, weil ich abgebogen war.“ Der Unfall lasse ihn bis heute nicht los, die Geräusche und Bilder kehrten nachts häufig zurück.

Zeuge: Motorradfahrer war zu schnell unterwegs

„Der Motorradfahrer ist uns schon oft aufgefallen“, so ein Zeuge (72), der den Unfall von seiner Terrasse am Ortsausgang von Groß Wittensee sah. Er habe schon immer damit gerechnet, dass einmal etwas passiere. Auch an dem Tag sei das laute Motorrad, nach anderen Aussagen eine Ducati, zu schnell gewesen – mindestens 80 oder 90 Kilometer pro Stunde im Ort. Danach habe der Fahrer noch einmal stark beschleunigt und ein Auto überholt, das erst kurz zuvor auf die Damendorfer Straße eingebogen war. Dahinter scherte der Fahrer Zeugen zufolge wieder ein und prallte mit voller Wucht auf das Heck des Angeklagten.

„Wenn überhaupt, liegt hier nur eine sehr leichte Fahrlässigkeit vor“, sagte Richterin Maria Sönnichsen. Zudem habe der Angeklagte bereits stark mit dem Unfall zu kämpfen. Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung stellte sie das Verfahren deshalb gegen eine Zahlung von 2000 Euro für gemeinnützige Zwecke ein. Das Geld erhält die Verkehrswacht Eckernförde.