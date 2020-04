Erster Befreiungsschlag für den Handel

Eckernförde/Gettorf

Da in der Eckernförder Innenstadt kaum ein Laden mehr als 800 Quadratmeter Fläche besitzt, kann das Gros aufschließen. Wagner bedauerte nur, dass größere Betriebe noch nicht öffnen dürfen. „Obwohl sie mehr Raum für Abstand bieten.“ Der Wirtschaftskreis hofft nun, dass der Handel langsam wieder Fahrt aufnimmt.

Auch Buchhändler Gerd Kieckbusch öffnet ab Montag zunächst von 11 bis 15 Uhr seinen Laden am Gänsemarkt. „Es bleibt der Respekt vor der Infektionsgefahr“, sagt er. So hat der Buchhändler Schutzmasken nähen lassen, Abstandsklebestreifen bestellt und einen „Spuckschutz“ aus Acryl für den Tresen installiert.

Die Wochen zuvor hatte Kieckbusch seinen Betrieb mit einem Lieferservice über Wasser gehalten und viel Zuspruch erhalten. Das Angebot soll für Kunden aus Risikogruppen vorerst weiterlaufen.

Größere Geschäfte hoffen auf Sonderregelung

Verhalten ist die Freude beim Elektronikfachhändler Jöhnk. Die Marktfläche übersteigt mit 1400 Quadratmetern das Limit für die Wiederöffnung eines normalen Verkaufs. Inhaber Lasse Jöhnk hofft, dass es – wie in Niedersachsen – möglich wird, Teilflächen abzutrennen. „Das wäre für uns eine Alternative“, sagt er.

Im Haushaltswarengeschäft Reico an der Langebrückstraße freut sich Inhaberin Charlotte von Waldthausen wie eine Schneekönigin auf die Wiederöffnung unter Corona-Vorzeichen. „Mein Mann ist gerade im Baumarkt und besorgt Klebestreifen“, verrät sie. „Wir markieren auf dem Fußboden die Laufrichtung, damit man im sicheren Abstand allein am Regal stöbern und aussuchen kann.“

Ein Mitarbeiter werde dann akribisch darauf achten, „dann sich nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter oder so aufhält“. Dankbar sei sie, dass die Stammkundschaft dem traditionsreichen Geschäft auch bei geschlossenen Türen die Treue hielt.

Den Bestellservice nahmen mehr Eckernförder in Anspruch als gedacht. „Wir haben gemerkt, dass die Leute ihr Essen zu Hause zubereiten müssen. Kochuntensilien waren in den vergangenen Wochen gefragt.“

Nach Window-Shopping wieder Direktverkauf

Im Hof der Boutique Strandzeit an der Frau-Clara-Straße wird gebuddelt und gekehrt für den Neubeginn in der Coronaphase zwei. Inhaberin Angelika von der Grinten schwingt den Besen, damit für Montag alles fein ist vor der Tür. Mitarbeiterin Kathrin Liegmann bepflanzt Blumenkübel.

„Wir freuen uns himmlisch“, sagt die Chefin und blinzelt durch die Sonnenbrille nach oben. Zu Beginn des Shutdowns hatten sie und ihr Verkaufsteam zum „Window Shopping“ ermuntert: Ware aussuchen, anrufen, kontaktfrei liefern lassen.

Zwei Wochen lang führte die Crew im Hof unter Ausschluss der Öffentlichkeit Damenmode pfiffig vor, um sich dabei gegenseitig zu fotografieren und die Bilder auf Facebook zu posten.

„Es wurde nicht sehr viel bestellt“, zieht sie Bilanz. „Aber wir haben so viele herzliche Rückmeldungen bekommen, das hat mich aufrecht gehalten und sehr gerührt. Urlauberinnen, die sonst nach Eckernförde kommen, haben uns sogar im Netz gesucht und etwas gekauft. Tagsüber waren wir selbst jeden Tag auf Abstand im Laden, um uns zu motivieren.“

„Das ist wie Familie“, ergänzt Liegmann. Und was hat es mit den Blumenkübeln auf sich? Von der Grinten: „Die platzieren wir als bunte Abstandshalter im Hof. Ein paar Sitzgelegenheiten stellen wir im korrekten Abstand noch dazu. Wir lassen ab Montag immer nur zwei Kundinnen gleichzeitig zum Stöbern ins Geschäft.“

Gastronomen haben noch das Nachsehen

Gekniffen bleiben die Gastronomen. Auch wenn sie genügend Raum hätten, um Abstände zu ermöglichen, dürfen sie nicht öffnen. Uwe Römer vom gleichnamigen Weinbistro in Eckernförde muss zurzeit noch auf seinen Bestellservice setzen. „Da zahlt sich die Nähe zu den Kunden aus“, sagt er.

„Sie möchten, dass der Römer erhalten bleibt.“ Nur ewig könne es nicht so weitergehen, fügt er hinzu. Sein Wunsch: Mit einer kontrollierten Gästezahl und den notwendigen Abständen das Bistro bald wieder aufschließen zu können.

Aufbruchstimmung auch in Gettorf

In Gettorf fällt Norbert und Jutta Iwersen ein Stein vom Herzen, dass ihre Bücherstube an der Herrenstraße am Montag wieder öffnen darf: Während der verordneten Ladenschließung wegen der Corona-Krise hatten sie ihre Kunden mit Lesestoff beliefert.

Das Ehepaar brachte bestellte Bücher auf dem Fahrrad oder im Auto vorbei. „Die Kunden haben uns in der ganzen Zeit fleißig unterstützt“, freut sich Norbert Iwersen. Mitunter war der Umschlag mit dem Geld für die Bücher sogar noch mit Schokolade als Aufmerksamkeit und Nervennahrung versehen.

Immerhin rechnet der 64-Jährige mit Umsatzeinbußen von mindestens 50 Prozent: „Das Ostergeschäft war nicht gut.“ Umso größer ist die Freude auf die Wiedereröffnung am Montag. „Wir haben die Gespräche mit den Kunden sehr vermisst“, betont Jutta Iwersen.

Vorher ist Staubsaugen und Wischen im Buchladen angesagt. Wegen der Abstandsregeln markiert Norbert Iwersen den Fußboden abschnittweise mit Klebebandstreifen. Im Kundengespräch wollen die Eheleute in der Bücherstube dann Alltagsmasken tragen.

Respekt vor der Infektionsgefahr bleibt

In der Gettorfer Fußgängerzone bereitet Heidi Giske ihren Geschenkartikelladen Nr. 16 auf die Wiedereröffnung am Montag vor. „Ich freue mich zwar total“, betont die Inhaberin, „aber mit gemischten Gefühlen.“

Zum einen sei die Virus-Gefahr längst nicht gebannt, zum anderen befürchtet sie, dass die Kaufkraft unter Kurzarbeit, Kündigungen & Co. zunächst einmal leiden könnte. Ihren Salon Brügmann, der sich gegenüber vom Geschenkartikelladen befindet, kann die Friseurmeisterin erst wieder ab dem 4. Mai öffnen.

Sie stellt sich und ihr Team schon auf die Auflagen ein. „Wir werden alle Gesichtsmasken tragen“, so Heidi Giske. Stühle, Armlehnen und Handwerkszeug werden dann stets desinfiziert. Und „wir werden nur Kunden bedienen, die selbst eine Maske tragen“, betont die Chefin, die zur Sicherheit welche im Salon zur Verfügung stellen will.

Von bud/com/crd