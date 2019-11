Verstopfte Straßen, volle Parkplätze. Das muss an den vier Adventssonnabenden in Eckernförde nicht sein. Die Stadt bietet in Zusammenarbeit mit dem Stadtverkehr an diesen Einkaufstagen eine kostenfreie Stadtbus-Benutzung an. Der Bus fährt zudem mit allen Linien im Halbstunden-Takt.