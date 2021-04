Die Buddelei an den Bahngleisen in Gettorf scheint kein Ende zu nehmen. Aktuell sind die beiden Bahnübergänge Herrenstraße und Bergstraße voll gesperrt. Weder Autos und Motorräder noch Fußgänger und Radfahrer können bis einschließlich Sonntag, 18. April, passieren. Die Gleise werden nachjustiert.

Von Cornelia Müller