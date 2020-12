An der Hafenpromenade in Eckernförde, auf dem Karl-Kolbe-Platz in Gettorf und am Lindhöfter Strandparkplatz sowie an zahlreichen weiteren Orten im Altkreis Eckernförde dürfen an Silvester keine Böller und Raketen gezündet werden. Das hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde zur Corona-Eindämmung verfügt.