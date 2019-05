Sie sind winzig und getarnt fürs menschliche Auge. Aber ihre Artgenossen beeindrucken sie mit bunten Kleidern und lauten Gesängen. Laubfrosch und Rotbauchunke wetteifern nachts in Stodthagen in Felm um die originellste Brautwerbung. Die Stiftung Naturschutz lädt Sonnabend, 1. Juni, in ihre Welt ein.