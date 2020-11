Der Rheinländer Jürgen Pusch lebt seit sieben Jahren in Gettorf. Ein Kulturschock? Nein – er hat festgestellt, dass die Menschen hier überhaupt nicht so unterkühlt sind, wie man es in seiner alten Heimat vermutet. Der 68-Jährige engagiert sich mittlerweile für ein Herzensprojekt im Sinne des Wortes.