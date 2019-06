Verjüngungsprozess eingeleitet: Der Gettorfer SC setzt in der kommenden Saison in der Fußball-Landesliga Schleswig auf die Jugend. Sieben Akteure werden aus der eigenen A-Jugend in den Männerbereich hochgezogen. „Es gilt, die vielen Neuzugänge zu integrieren“, stellt GSC-Coach Schössler klar.