Segeln bei Traumwetter und dazu noch 10500 Euro für einen guten Zweck. Das ist die Bilanz der 19. Charity-Regatta vor Strande am Wochenende. Die Wettfahrten freuten nicht nur Sieger Martin Menzner, sondern auch FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner. Er sah sich die Regatta auf See an.