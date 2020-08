Gettorf

Während Investor und Befürworter den Effekt für die Umwelt loben, stören sich die Gegner am Standort, fürchten mehr Verkehr, Lärm und beklagen sich über mangelnde Informationen. Dabei ist noch nichts entschieden.

Aus einer persönlichen Bemerkung von Bürgermeister Hans-Ulrich Frank ( CDU) wird jedoch klar, wie verhärtet die Fronten bei der Informationsveranstaltung jenseits von Ausschusssitzungen schon ist: „In Gettorf ist ein Umgangston eingezogen, der jedweden Anstand vermissen lässt.“ Das Interesse der Einwohner ist jedenfalls da: Mit rund 140 Zuhörern ist das Kultur- und Bildungszentrum in der Isarnwohld-Schule unter Corona-Bedingungen voll besetzt, die Stimmung trotz des Mindestabstands und geöffneter Fenster aufgeheizt. Befürworter als auch Gegner beklatschen ihre mitunter emotionalen Beiträge.

Den Antrag, das Thema Nahwärme zurückzustellen und dafür über ein mögliches Gewerbegebiet an den Straßen Eichkoppel/Hasenberg zu sprechen, lässt der Bürgermeister zum Unmut einiger Anwesender jedoch nicht abstimmen. „Dazu wird es eine eigene Infoveranstaltung geben“, sagt Frank.

Gettorf : Phase der Bürgerbeteiligung beginnt erst jetzt

Unterdessen macht Amtsdirektor Matthias Meins deutlich, dass es noch mehrere Möglichkeiten für die Bürger gibt, Einfluss auf das Nahwärme-Projekt zu nehmen. „Ab Ende August wird ein Entwurf des geänderten Flächennutzungsplans ausgelegt, zu dem Sie vier Wochen Anmerkungen machen können.“ Dann würden sich auch noch Bauausschuss und Gemeindevertretung damit befassen.

Danach stellt Martin Laß aus Tüttendorf und dort bereits Betreiber einer Nahwärmeanlage, sein Projekt vor, betont seine Wurzeln. „Ich bin Landwirt in fünfter Generation und habe im Gettorfer SC gespielt.“ Mit Kompagnon Rudolf Bonse möchte er ein Nahwärmekraftwerk errichten, dass immer genau dann Strom und Wärme liefert, wenn sie benötigt werden. „Darum wird es im Schnitt nur sechs Stunden am Tag laufen.“ Die Anlage sei ein wichtiger Schritt in Richtung CO2-Reduktion wie sie in Gettorf und Deutschland politisch gewollt sei. Und dazu sei der Standort im Ortskern ideal. „Denn warmes Wasser lässt sich nicht beliebig weit transportieren.“ Dabei müsse er bei dem Projekt Recht und Gesetz einhalten, stehe persönlich dafür ein. „Das Kraftwerk wird durch die Dämmung und die umstehenden Bäume praktisch unsicht- und hörbar.“

Teil der Zuhörer sieht Nahwärmekraftwerk kritisch

„Sie bauen, bevor Sie überhaupt Wissen, ob jemand ihr Angebot haben will“, sagt hingegen Thomas Lüdtke und erntet viel Zustimmung. Laß sagt nur, das Projekt werde durch Großabnehmer und konkurrenzfähige Preise rentabel, ohne sich weiter in die Karten schauen zu lassen. Andere Anwohner fürchten um den Erholungswert ihres Ortskerns, mehr Verkehr und damit die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg. Stellenweise wird der Klimawandel insgesamt angezweifelt.

Unter den Anwesenden sind jedoch auch Befürworter wie Pia Turowski, die für die Ortsgruppe der Umweltschutzorganisation BUND und die Arbeitsgruppe Umwelt- und Naturschutz spricht: „Wir sehen in dem Kraftwerk die optimale Brückentechnologie, gerade im Zusammenspiel mit Wind- und Sonnenenergie“, sagt sie und erntet Applaus. Zum versöhnlichen Abschluss verspricht Bürgermeister Frank: „Wir werden an unserer Kommunikation arbeiten.“

